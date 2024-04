Nytt Vålerenga-tap – må vinne tre finaler på rad for å ta NM-gull

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Vålerenga har vært natt og dag i finaleserien mot Storhamar hjemme og borte. I Hamar har de tapt 1–4 og 1-5, mens de vant 5–2 på Jordal i kamp 2. De fleste håpte på en reprise av kamp 2 på Jordal, da VIF fant 5-2, og hjemmefansen hadde tro til å håpe det da de gikk opp til 2–1 like før slutt i den første perioden.

Men derfra og ut handlet det meste om Storhamar, som snudde og vant. Foran et utsolgt Jordal Amfi, med rekordhøye 5420 publikum, endte det 4–2 til de gulkledde.

Dermed leder Storhamar 3–1 i best-av-sju-serien, og må bare vinne en av de tre neste kampene for å ta hjem «bøtta». En sommerferie og tur til Kiel-ferja med Color Line, som Vålerenga er sponset av, virker å være i nær fremtid for spillerne om de ikke «kommer opp i ringa», som det heter på hockeyspråket.

VIF snudde og ledet …

Vålerenga fikk en marerittstart på oppgjøret og lå under 0–1 etter bare 24 sekunder. Martin Rønnild fikk stå helt alene på fem meter og kunne bare prikke pucken i mål etter det som var slapt forsvarsspill fra Vålerenga.

Etter den blytunge starten kom VIF mer med i kampen og skapte flere halvsjanser, men Storhamar var farligst frempå da de spilte i overtall etter halvspilt periode.

Men det var hjemmelaget som scoret kampens andre mål, med 14.15 på kampuret. VIF etablerte spill i Storhamars sone og til slutt så Stian Solberg ut til å lade for skudd. Istedenfor slapp han en utsøkt pasning til Kalle Ekelund, som bare kunne spasere pucken i mål til 1–1.

Og fem sekunder før perioden var over var kampen snudd. VIF spilte i overtall og spilte pucken rundt i Storhamars sone. Til slutt havnet pucken på køllebladet til Thomas Olsen, som hamret den opp i nettaket på utsikt vis. Dermed ledet VIF 2–1 etter 20 minutter.

Les også: Storhamar drepte VIFs gode start og vant komfortabelt: – Kunne vunnet (+)

Så snudde Storhamar tilbake …

Som i den første perioden kom Storhamar ut i 100 i den andre. 63 sekunder ut i perioden sto det 2–2. Gjestene opprettholdt trykket i VIFs sone og til slutt fikk Patrick Thoresen pucken på bakerste stolpe. Han så at Tobias Breivold ikke hadde øynene på pucken og var noe feilplassert. Den mangeårige veteranen lurte pucken forbi Breivold og i mål til 2–2.

Desibelnivået økte betraktelig da Storhamar fikk to utvisninger med 30 sekunders mellomrom. Men det var faktisk Storhamar og Thoresen som skapte den største muligheten i VIFs fem-mot-tre, til stor frustrasjon fra hjemmefansen.

Og det var også gjestene som scoret kampens femte mål. Solberg prøvde å drible seg inn i sonen til Storhamar, men gikk rett på egen spiller. Fem sekunder senere hadde Storhamar kommet seg inn i sonen til Vålerenga og satt pucken i mål til 3-2, som også var stillingen etter 40 minutter.

Les også: Karterud senket Storhamar og kysset logoen: – Min hyllest til Vålerenga (+)

Klarte ikke score

VIF slet stort med å skape det helt store i den tredje perioden. Etter 18 spilte minutter hadde de bare tre – 3 – skudd på mål. Uten at Dagsavisens utsendte sitter på all verden av norsk hockeyhistorie, må vel det være noe form for laveste notering i en finale i en periode?

Med to minutter igjen gikk Breivold ut av målet, og noen sekunder etter tok Vålerenga også timeout, for å legge en slagplan inn mot de siste 96 sekundene.

Uansett hva den slagplanen inneholdt, fungerte den ikke. Med 42 sekunder igjen brøt Storhamar og Martinsen kunne bare gå pucken i mål til 4-2, som også ble sluttresultatet.

Les også: Strøm scoret mot gamle lagkamerater da Storhamar knuste VIF: – På tide (+)

Les også: Karterud med hat trick da Vålerenga slo tilbake i NM-finalen (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen