Zuccarello rundet 50 assists i NHL

De to målgivende pasningene gjør at Zuccarello står med 51 assists denne sesongen. I tillegg har han notert seg for elleve mål.

Nordmannen har flest assists i Minnesota Wild. Vingkollega Kirill Kaprizov er like bak ham.

Colorado Avalanche kom best ut og scoret kampens to første mål. Kaprizov og Matthew Body sørget for utligning i den første perioden. Tre mål til Colorado i midtperioden avgjorde kampen før en målløs siste periode.

Mats Zuccarello skal for første gang på seks år ikke spille sluttspill. Minnesota Wild har ikke lenger mulighet til å avansere dit.

Det skal derimot norske Emil Martinsen Lilleberg. Hans Tampa Bay Lightning vant 5-2 over Columbus Blue Jackets i natt. Lilleberg fikk 17.52 minutter på isen.