NHL-sluttspillet forklart: Disse kan Lilleberg og Tampa Bay møte

Lightning sikret sluttspillplassen fredag kveld med 7-4-seier over Montreal Canadiens på borteis. Den topoengeren gjør at Lillebergs lag minst er sikret en wildcard-plass i NHL øst.

Anført av den poengkåte russeren Nikita Kutsjerov skal Tampa Bay-laget inn i NHL-sluttspillet for sjuende sesong på rad. Kutsjerov er beste poengplukker i hele ligaen med 136 på 76 kamper, fordelt på 43 mål og 93 assists.

NHL er delt inn i en østlig og en vestlig halvdel (conference), som igjen er delt inn i to avdelinger med åtte lag i hver. Her følger en forklaring av kvalifiseringen til sluttspillet og oppsettet av 1. runde:

Avdelingsbasert system

* De tre beste lagene i grunnserien i hver avdeling går direkte til sluttspillet og utgjør dermed 12 av 16 lag der.

* De gjenstående fire plassene, såkalte wildcard-plasser, går til de to neste lagene i hver conference som har plukket flest poeng i grunnserien. Her er man uavhengig av avdeling, så det kan altså skje at en avdeling får fem lag i sluttspillet, mens den andre står med tre.

* Man kan bare møte lag fra egen conference til og med semifinalen.

* Laget med høyest plassering i grunnserien får hjemmebanefordel i de første to sluttspillrundene. I semifinale og finale går denne fordelen til laget som tok flest poeng i grunnserien, uavhengig av tabellplassering.

* Alle oppgjørene spilles etter best av sju-systemet, som vil si at det første laget med fire seirer går videre til neste runde.

* I 1. runde skal avdelingsvinneren med flest poeng møte wildcard-laget med færrest poeng. Wildcard-laget med flest poeng møter vinneren fra den andre avdelingen.

* Lagene på 2.-plass og 3.-plass møtes «internt» i avdelingen i 1. runde.

Boston neste?

For Tampa Bay Lightning og Emil Martinsen Lilleberg betyr det at den mest sannsynlige sluttspillmotstanderen er Boston Bruins. Boston topper NHLs atlantic-avdeling, men har ett poeng mindre enn New York Rangers per nå. Tampa Bay er beste wildcard-lag og vil slik sett møte den «svakeste» avdelingsvinneren.

Det finnes også en mulighet for at Lillebergs lag kan ta 3.-plassen i atlantic-avdelingen. I så fall vil de høyst sannsynlig møte Florida Panthers i første sluttspillrunde.

Lightning vant Stanley Cup-tittelen i både 2020 og 2021 og tapte finalen i 2022, men er ikke regnet blant de største favorittene i år.

Backen Lilleberg ble hentet av NHL-klubben i fjor sommer og havnet i utgangspunktet i farmerlaget Syracuse Crunch i AHL. I januar ble han kalt opp i Lightning-troppen, og siden har han spilt 32 kamper og notert seg for fem assists.

Den kommende tiden ligger det an til at 23-åringen fra Sarpsborg spiller sitt første sluttspill i verdens beste ishockeyliga.

Mats Zuccarello skal for første gang på seks år ikke spille sluttspill. Minnesota Wild har ikke lenger mulighet til å avansere dit.