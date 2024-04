Wild tapte tross to Zuccarello-assist – sluttspillet glipper

Wild måtte vinne for å holde liv i sin sytråd av håp. Tapet gjør at det ifølge statistiske beregninger er mindre enn 1 prosent sjanse for å komme til sluttspill.

Jets tok ledelsen to ganger i første periode, ved Vladislav Namestnikov og Kyle Connor, men begge ganger utlignet Kirill Kaprizov med assist fra Zuccarello.

Etter 8.46 ble det 1-1. Zuccarello fikk pucken ute ved vantet til venstre og pisket en direktepasning inn i midten, der Kaprizov med ryggen mot mål sendte et backhandskudd forbi keeper.

Etter 15.52 kom 2-2-målet i overtallsspill. Zuccarello fikk igjen pucken ute til venstre, og han tredde en håndleddspasning mellom tre motspillere til Kaprizov, som nær droppunktet til høyre sendte et slagskudd mellom keeper og stolpen.

Da satt Connor utvist for tripping mot Zuccarello.

Alex Iafallos 3-2-mål for gjestene ble eneste scoring i midtperioden, og i siste periode satte Morgan Barron inn nådestøtet.

Zuccarello spilte 21.50 minutter og hadde tre skudd på mål da Wild vant skuddstatistikken, men han må innse at det ikke blir sluttspillplass i år.

Les også: Sluttspilljagende Wild med skuffende tap – Zuccarello med assist