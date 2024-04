Thoresen fikk to kampers karantene

Thoresen fikk matchstraff for taklingen i første periode i mandagens oppgjør. Storhamar mente i sitt tilsvar at «farten ikke var spesielt høy», og at Frisk-spilleren er «taklingsbar og velger å ta imot taklingen ved å gjøre seg mindre og lavere inn mot vantet».

Det har ikke Norges ishockeyforbunds disiplinærutvalg lyttet til.

Kunne ikke trene

«Thoresen – som taklende spiller – må bære det fulle ansvaret i denne situasjonen. Taklinger mot hode/nakke utsetter motspiller for stor skaderisiko og er uønsket i ishockey», skriver disiplinærutvalget.

Wold trente ikke med Frisk tirsdag og har vært gjennom undersøkelser for en potensiell hjernerystelse, opplyser far og Frisk Askers sportssjef Vidar Wold til NTB.

– Symptomene nå er at smertene er en smell og forhåpentlig ikke en hjernerystelse. Det er usikkert om han blir klar til spill i morgen, sier Wold.

Leder 2-0 i kamper

Thoresen selv bedyret sin uskyld etter kampen.

– Vi får jo bare se om det blir kamper. Jeg var glad han kom tilbake på isen, for jeg ønsker ikke skade noen. Jeg har respekt for motstanderen og var glad han kom tilbake på isen. Det var fint å se, sa Storhamar-kaptein Thoresen til Hamar Arbeiderblad etter kampen.

Storhamar vant mandagens kamp 6-5 etter forlengning. Storhamar leder semifinaleserien 2-0. Første lag til fire seirer går videre. I den andre semifinalen er det Vålerenga og Stavanger Oilers som kjemper om finaleplassen.