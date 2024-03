Grüners opprykksdrøm knust etter nytt braktap – Narvik og Comet opp

Grüner startet kvalifiseringen med en knallsterk 3-0-seier hjemme mot Comet i første kamp, som ble fulgt opp av 6-4-seier over Ringerike. Selv med 2-1-tap for Narvik i kamp tre, kunne Grüner sikret opprykket både mot Comet i Halden og mot Ringerike i Schjongshallen. Begge endte med tap, og siden Comet slo Narvik i forrige runde, måtte Grüner både slå Narvik og ha hjelp for å rykke opp.

Hjemme i Grünerhallen var det godt oppmøte skjærtorsdag i det som var den avgjørende runden i opprykkskvalifiseringen, der Grüner hadde kniven på strupen. Men det var gjestene fra Narvik som kom best i gang, da Carl Michael Magnusson spilte en slags vegg med skøyta til Grüners Joachim Nielsen og satte pucken kontant opp i nettaket på returen. Da var det spilt seks minutter av kampen.

Knappe fem minutter igjen senere fikk Grüner den flaksen tilbake, da Julius Kvandal skjøt pucken via Oskar Matushkin slik at den ble liggende perfekt for kaptein Tim Robin Johnsgård. Han takket og bukket, og smalt pucken opp i krysset. Dermed var lagene like langt, men det skulle ikke vare lenge.

Narvik dro fra

Bare halvminuttet etter Grüners utligning slo Narvik til igjen. Pucken ble spilt ut til Andreas Hilbertsen, og Narvik-spilleren prøvde seg på et skudd fra like innenfor blålinja. Den gikk via en uheldig Julius Kvandal, som prøvde å blokkere skuddet, men i stedet skiftet skuddet retning via Kvandal og gikk i mål.

Med litt under tre minutter igjen av den første perioden var uhellet ute igjen for Grüner, etter at Narvik vant en dropp i Grüners sone. Narvik-kaptein Tomas Trondsen plukket opp pucken og skjøt via Shafaat Hashim og i mål bak Grüner-keeper Carl Anton Malmberg. Dermed gikk lagene til pause på 1-3, i kampen Grüner måtte vinne for å rykke opp.

Ting gikk fra vondt til verre for Grüner bare tre minutter ut i midtperioden, da Narvik gikk opp til 4-1. Kåre Benjamin Byrkjeland vant en duell ved vantet og spilte pucken inn i midten av Grüners sone, der Kyrre Svarstad fikk pucken videre ut til Noah Andersson. Han fikk ganske mye plass, og satte pucken inn mellom beina til Malmberg.

Opprykksdrømmen knust

Det ga Grüner en voldsom motbakke å klatre opp, og bedre ble det ikke da Narvik scoret sitt femte mål for kvelden bare fem minutter senere. Carl Michael Magnusson dro opp et strålende forarbeid, der han dro Grüner-spillerne ut på en side, og spilte en glimrende backhandpasning på motsatt side der Kyrre Svarstad fikk en kjempemulighet på tilnærmet åpent mål. Malmberg rakk ikke over, og da var det 1-5.

Det gjorde at Grüner nok en gang skiftet keeper, som de også gjorde i forrige kamp, da laget tapte stort for Ringerike i Schjongshallen. Magnus Knutsen holdt buret rent de 12 minuttene han fikk i midtperioden, men før den tredje perioden lå Grüner under med fire mål, og opprykket føltes veldig langt unna ut.

Vertene i Grünerhallen var aldri i nærheten av et comeback, og tok ut keeper etter en timeout med ni minutter igjen å spille. Det gjorde at Rasmus Koskinen satte inn 6-1 fra midtsonen et halvminutt senere. Axel Näsström satte inn et trøstemål 2,5 minutt før slutt, men minuttet senere svarte Johan Ceder etter at Narvik vant nok en dropp i Grüners sone. Dermed endte det med 7-2-seier for Narvik, som med det sikret opprykket sammen med Comet som slo Ringerike borte. Grüner blir værende i 1. divisjon.

Kampfakta

Kvalifisering til Eliteserien, kamp 6

Grüner – Narvik 2-7 (1-3, 0-2, 1-2 )

Grünerhallen

Mål:

1. periode: 0-1 (5.23) Carl Michael Magnusson (Holstad, Klees), 1-1 (10.35) Tim Robin Johnsgård (Kvandal), 1-2 (11.05) Andreas Hilbertsen (Cizas, Trondsen), 1-3 (17.19) Tomas Trondsen (Ceder)

2. periode: 1-4 (23.18) Noah Andersson (Svarstad, Byrkjeland), 1-5 (28.15) Kyrre Svarstad (Magnusson).

3. periode: 1-6 (51.42) Rasmus Koskinen (Ceder, Andersson), 2-6 (57.28) Axel Näsström (Elmenhorst), 2-7 (58.36) Johan Ceder (Cizas)

Skudd: 22-24 (5-10, 8-8, 9-6)

Utvisninger: Grüner 5x2 min. Narvik 5x2 min.

Dommere: Stian Flåten og Anders Myhra Nordin

Grüners rekker:

Keeper: Carl Anton Malmborg (Magnus Knutsen)

1. rekke: Felix Ammundsen, Per Söderqvist, Lars Erik Francke-Eriksen, Tjus Koblar, Eirik Lavik, Dominik Bogdziul.

2. rekke: Julian Elmenhorst, Kevin Berg, Axel Näsström, Tim Robin Johnsgård, Julius Kvandal.

3. rekke: Joachim Nielsen, Jakob Wikstøl, Oscar Englund, Kristian Larsen, Shafaat Hashim.

4. rekke: André Buer Elmenhorst, Sander Knudsen.

---