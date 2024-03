Rangers klar for Stanley Cup-sluttspillet

Utgangspunktet for Rangers var klokkeklart. En seier mot Flyers på hjemmebane i Madison Square Garden ville sikre en plass i sluttspillet i NHL.

Flyers gjorde imidlertid alt de kunne for å sette en stopper for New York-lagets planer. Den første perioden var målløs, men i den andre tok Philadelphia styringen og ledet 2-0 etter elleve minutter.

Fire minutter senere reduserte svenske Mika Zibanejad til 2-1 og startet med det Rangers snuoperasjon.

I tredje periode åpnet det seg opp på begge sider av banen, og ved full tid sto det 5-5. Kampen måtte dermed ut i overtid, men det varte ikke særlig lenge.

Etter bare 36 sekunder scoret Rangers' Adam Fox det avgjørende 6-5-målet, og sikret dermed plass i Stanley Cup-sluttspillet.

Mats Zuccarello spilte fro Rangers mellom 2010 og 2019.