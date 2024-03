Vålerenga moste Stjernen på Jordal og tok seg til semifinalen

Noen timer tidligere vant Frisk Asker 3-2 borte mot Sparta takket være Michael Hagas vinnermål i forlengningen, og dermed er sesongen over for både Sparta og Stjernen.

Vålerenga vant de tre første kampene mot Stjernen, men fredrikstadlaget slo tilbake med seier på hjemmebane torsdag. Lørdag var Vålerenga best og sikret semifinalebilletten. Thomas Olsen leverte to mål og en assist.

Koblet grepet

I Jordal amfi koblet Vålerenga grepet med to raske mål omtrent midtveis i 1. periode, ved Olsen og Markus Søberg. Olsen økte i midtperioden, men John Piccinich tente et lite håp for Stjernen med sin redusering.

Mål av Mika Partanan og Mathis Olimb punkterte spenningen tidlig i 3. periode.

Før tredjeplasserte Vålerenga tok seg videre hadde seriemester Storhamar og serietoer Stavanger begge tatt seg til semifinale i fire strake kamper.

Frisk Asker ble eneste lag som greide å beseire en høyere rangert motstander i kvartfinalen. Laget endte på femteplass i serien sju poeng bak Sparta.

VIF-keeper Tobias Breivold holdt unna på Jordal amfi lørdag kveld. (Oskar Wikestad)

Jevn kamp

Sparta vant den første kvartfinalen på hjemmebane, men så sikret Frisk seg matchball ved å vinne tre kamper på rad. Det betydde at hjemmelaget spilte med kniven på strupen. Laget fikk en god start med tidlig scoring av Magnus Fagerudd.

Ledelsen sto seg ut den første perioden og gjennom hele midtperioden, men tidlig i 3. periode utlignet sarpingen Håkon Løken Pedersen etter at han erobret pucken rett ved hjemmelagets mål.

Magnus Nilsen ordnet ny Sparta-ledelse i et overtallsspill da han satte inn en retur via skøyta til Emil Wasenden, men samme Emil Wasenden gjorde 2-2 tre og et halvt minutt senere.

Sparta pådro seg tominuttere i slutten av 3. periode og tidlig i forlengningen, men sto imot Frisks overtalsspill. Til slutt var det ingen bønn da Michael Haga fikk pucken etter en mislykket klarering.

Senere lørdag blir det avgjort hvilket lag Vålerenga møter i semifinalen. Storhamar velger motstander.

---

FAKTA

NM-sluttspillet menn lørdag, kvartfinaler 5. kamp (best av 7):

Vålerenga – Stjernen 5-1 (2-0, 1-1, 2-0), sammenlagt 4-1

Jordal amfi: 2956 tilskuere.

1. periode: 1-0 (9.36) Thomas Olsen (Jørgen Karterud, Sebastian Johansen), 2-0 (12.24) Markus Søberg (Olsen, Tommi Taimi).

2. periode: 3-0 (29.18) Olsen (Stian Solberg), 3-1 (38.10) J.J. Piccinich (Grant Mismash).

3. periode: 4-1 (43.40) Mika Partanen (Martin Røymark, Alex Dostie), 5-1 (46.30) Mathis Olimb (Røymark).

Utvisninger: Vålerenga 3 x 2 min., Stjernen 3 x 2 min.

Sparta – Frisk Asker 2-3 e.f. (1-0, 0-0, 1-2, 0-1), sammenlagt 1-4

Sparta amfi: 2592 tilskuere.

1. periode: 1-0 (7.22) Marcus Fagerudd (Hans Kristian Jakobsson, Jesper Lilleberg).

2. periode: Ingen.

3. periode: 1-1 (42.53) Håkon Pedersen, 2-1 (49.32) Magnus Nilsen (Jakobsson, Emil Lundberg), 2-2 (53.11) Emil Kvernmo Wasenden (Mattias Bäckman, Mats Frøshaug).

Forlengning: 2-3 (65.07) Michael Haga (Eskil Wold, Thomas Valkvæ Olsen).

Utvisninger: Sparta 5 x 2 min., Frisk Asker 6 x 2 min.

---