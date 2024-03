Vålerenga lekte seg i første sluttspillskamp – feide Stjernen av isen

På Jordal Amfi ble det komfortabelt for Vålerenga, som tok ledelsen etter sju minutter signert Linus Rosdahl.

Markus Søberg (to mål), Sebastian Johansen, Mathis Olimb, Mika Partanen og Christopher Bengtsson scoret resten av Vålerengas mål i 7-1-seieren, mens J.J. Piccinich var den eneste som klarte å gjøre seg tellende for Stjernen.

Sparta vendte til 2-1-seier over Frisk Asker. Det var Michael Haga som sendte gjestene i føringen etter 38 sekunder, men etter en snuoperasjon av Hans Kristian Jakobsson og Trym Østby kunne østfoldingene juble for seier.

Lekende lett

Storhamar var overlegne i grunnserien og ble soleklar seriemester med 17 poeng ned til Oilers på 2.-plass. Hamar-laget fikk dermed mulighet til å velge først og sikret seg Lørenskog som sin rival.

Og Petter Thoresens menn var ikke noe mindre dominante da Lørenskog kom på besøk torsdag kveld, noen timer etter at treneren signerte ny kontrakt.

Jacob Berglund sendte vertene i føringen etter ni snau minutter, før Andreas Dahl og Marcus Bryhnisveen fikset 3-0-ledelse til den første pausen.

Ti minutter inn i andre periode satte David Aas-Larsen inn en redusering, men bare to minutter senere økte Peter Quenneville vertenes ledelse igjen.

I tredje periode noterte Patrick Thoresen seg for to nettkjenninger, før Joakim Aarseth Opsahl og Vegard Faret reduserte igjen for gjestene. 2. kamp i best av sju spilles lørdag.

Trøblet

Oilers ble nummer to i ligaen og fulgte opp med å velge Lillehammer, mens Vålerenga pekte seg ut Stjernen. Sparta sto dermed igjen med Frisk Asker som sin motstander.

Oilers fikk imidlertid større problemer enn antatt da Lillehammer kom på besøk. Derian Plouffe sendte gjestene i ledelsen etter bare fem snaue minutter.

Den ledelsen holdt også hele perioden ut, men sju minutter etter hviler utlignet Tristin Langan for oljelaget. På tampen av oppgjøret sikret Dan Kissel (2), Martin Gran og Anthony Salinitri seieren for vertene.

