Zuccarellos Minnesota Wild tapte i spilleforlengelse

Zuccarello og Minnesota Wild klarte ikke følge opp torsdagens 5-2-seier mot Arizona Coyotes. Da noterte nordmannen seg for tre målgivende pasninger, men fredag måtte han gå av isen uten målpoeng i 1-2-tapet borte mot Colorado Avalanche.

Valeri Nichushkin satte inn den avgjørende scoringen i overtallsspill i spilleforlengelsen.

Det sto 1-1 etter ordinær tid etter at Artturi Lehkonen ga Colorado ledelsen i første periode, og Brock Faber utlignet i midtperioden. Colorado trodde de hadde avgjort kampen to minutter før full tid, men scoringen ble annullert for offside. Dermed måtte kampen avgjøres spilleforlengning.

Zuccarello fikk til sammen 19 minutter og 45 sekunder på isen.

