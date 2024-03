VIF snudde 0-3 til 8-3-seier – møter Stjernen i kvartfinalen

Askerlaget var veldig nær å bryte rekken allerede for en drøy uke siden, men da halte Storhamar i land 4-3-seier etter straffeslag. Lørdag vippet det Frisks vei i en ny jevn batalje.

To utvisninger førte til at gjestene fikk spille fem mot tre på stillingen 2-2 i slutten av 3. periode, og Anton Holm satte inn vinnermålet 28 sekunder før slutt på en retur.

– Det er alltid kjipt å tape, men vi ble reddet av gongongen i Asker sist. I dag måtte vi betale prisen for at vi ikke var gode nok, sa Storhamar-trener Petter Thoresen til TV 2.

Storhamar så lenge ut til å avslutte serien med 29 strake seirer. Laget ledet 2-1 etter scoringer av Andreas Dahl og Patrick Thoresen, men Tobias Lindström satte inn 2-2-målet etter 55.58.

I sluttfasen pådro Thoresen seg to minutter for roughing og Jacob Berglund to minutter for slashing. Sekunder før Thoresen ville kommet inn igjen fikk Holm pucken i retur da et skudd ble blokkert, og han punkterte den rekordlange seiersrekken.

Legger det bort

Petter Thoresen ble konfrontert at 29 kamper ville vært ikke bare norsk rekord, men verdensrekord.

– Det tenker vi ikke så mye på. Det er alltid surt å tape ishockeykamper, men nå må vi konsentrere oss om sluttspillet, sa han.

Storhamar ble suveren serievinner med 117 poeng, som er norsk poengrekord. Seiersrekken er også den lengste i norsk eliteserie ishockey noensinne.

Stavanger Oilers forsvarte 2.-plassen laget tok fra Vålerenga i forrige runde, ved å holde unna for Lørenskog og vinne 4-3 på bortebane. Vålerenga lå under 0-3 for Comet etter første periode i Halden, men vendte til 8-3-seier. Likevel endte laget ett poeng bak Oilers etter svak poengfangst den siste tiden.

Som ventet

Det ble ingen overraskelser i valgene av kvartfinalemotstandere. Storhamar valgte 8.-plasserte Lørenskog, Stavanger tok 7.-plasserte Lillehammer.

Vålerenga valgte 6.-plasserte Stjernen selv om laget har vunnet alle fem kamper mot Frisk denne sesongen, og tapt tre ganger for Stjernen. Dermed blir det Sparta mot Frisk i den siste kvartfinalen.

