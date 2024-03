VIF knust i sølvkampen – mister trolig hjemmebanefordelen

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Noe nærmere en sluttspillkamp enn det vi hadde på Jordal torsdag kveld er det vanskelig å få før sluttspillet tar til senere i måneden. Både sølvet i grunnserien og enda viktigere, hjemmebanefordelen i sluttspillet, sto på spill da Vålerenga tok imot Oilers til en helt avgjørende kamp.

Med to poeng ned til Oilers visste Vålerenga hva oppgaven var før kamp, da seier sikret begge deler. Alt annet enn tap i ordinær tid ville sette VIF i førersetet før den siste kampen, og på Jordal var det VIF som kom best i gang da Martin Røymark tidlig fikk en god mulighet til å sende VIF i ledelsen etter to minutter.

Henrik Holm reddet det forsøket, og i løpet av de sju-åtte første minuttene fikk vi se betydningen av lagenes to målvakter. Tobias Breivold hadde flere gode redninger på tre gode Oilers-forsøk, da gjestene tok litt mer over kommandoen spillemessig og kom til gode skuddmuligheter.

Les flere saker om Vålerenga hockey her

Oilers scoret først

Det første kvarteret var jevnt og intenst, da begge lagene prøvde seg på rask hockey i lengderetningen. Begge lag hadde sine skuddmuligheter, men det var Oilers som skulle få kampens første mål. Gjestene utnyttet at Vålerenga skiftet, og slo pucken via vantet og opp til Anthony Salinitri.

Han fikk plukke opp pucken på blålinjen og var plutselig to mot én mot VIF-back Tommi Taimi. Oilers-spilleren spilte på seg press, før han slapp den over til Tristan Langan som satte pucken inn bak Tobias Breivold. Og dermed var Oilers forbi Vålerenga på livetabellen.

Breivold gjorde opp for seg med en helt utrolig redning minuttet før pause, da Oilers fikk slått pucken inn foran mål. Der kom Langan skliende og skulle bare styre inn 2-0, men Breivold fikk slengt ut snappen og hindret pucken i å gå inn. Dermed endte det med 1-0-ledelse til Oilers etter en jevn første periode.

Les også: VIF-treneren ber alle gå i seg selv: – Vi tapte kanskje litt av ydmykheten (+)

Marerittstart på midtperioden for VIF

Oilers kom ut i et forrykende tempo i midtperioden, og fikk en enorm mulighet etter bare noen sekunder spilt. Mathias Trettenes spilte inn til Martin Gran som først styrte pucken mot mål, den pucken ble blokkert, og dermed prøvde han å styre den inn på tennis, men heller ikke det forsøket gikk inn.

Mål skulle det imidlertid bli før 30 sekunder var spilt, da Oilers vant den påfølgende droppen. Pucken ble spilt ut til Nicolai Bryhnisveen som satte opp Simon Borque fra like innenfor blålinjen. Kanadieren smalt til, og med mye trafikk foran mål, suste pucken rett inn i nettmaskene bak Tobias Breivold.

En marerittstart på midtperioden i en kamp der Vålerenga måtte unngå tap for å beholde sølvet og hjemmebanefordelen, men den oppgaven så vanskelig ut i starten av midtperioden. Vålerenga hevet seg litt utover i perioden, og Alex Dostie fikk blant annet to gode skuddforsøk, som begge ble blokkert.

Les også: Ny Vålerenga-smell: Stjernen snudde 1-3 til 6-4-seier

Stolpe, stolpe og stolpe for Oilers

Nick Dineen skjøt i metallet for Oilers like etter vi rundet halvveis i midtperioden, og Dan Kissel var farlig frempå for Oilers like etterpå. Fem-seks minutter før periodeslutt kom Martin Røymark alene med Henrik Holm, men Oilers-keeperen gikk seirende ut av duellen med VIF-kapteinen som kunne sørget for en meget viktig redusering for vertene.

Tre minutter før slutt fikk Vålerenga en ny eventyrlig mulighet, da Sebastian Johansen fikk pucken rett foran mål av Karterud. Johansen prøvde å styre pucken i mål, men Holm var igjen med på notene. Oilers gikk så rett i angrep, og Martin Gran smalt pucken i stolpen for tredje gang denne kampen.

15 sekunder før periodeslutt traff Oilers stolpen igjen, og vant midtperioden ganske så fortjent. Gjestene spiller med intensitet og kraft, mens for Vålerenga har ingen av de beste spillerne møtt opp. Så langt har det vært tynt fra Mika Partanen, Thomas Olsen, Trevor Mingoia, Alex Dostie og Mathis Olimb fremover.

Les også: Mingoia-hat trick da VIF vendte til seier i Shampo-nevøs debutkamp

To VIF-scoringer i overtall

Vålerenga startet den avgjørende tredjeperioden med en mann mindre, etter at Thomas Olsen pådro seg kampens første tominutter like før slutt i midtperioden. Ingen gunstig start for et VIF-lag som måtte ha mål, men i stedet gikk det under ett minutt før Oilers økte til 3-0. Salinitri scoret for Oilers.

Et par minutter etter fikk Vålerenga kampens første sjanse i overtall, og da gjorde vertene som Oilers, og scoret på sin første mulighet. Tommi Taimi dro til med et slagskudd fra blålinjen, som Henrik Holm måtte gi retur på, og først på den var Alex Dostie, som tente et lite håp igjen for Vålerenga.

Halvveis ut i perioden fikk Vålerenga nok et overtall, og også denne gang var Vålerenga nådeløse. Mark Auk satte opp Thomas Olsen for skudd fra like innenfor blålinjen, og foran mål var Christopher Bengtsson og gjorde det vanskelig for Holm. Svensken jublet hemningsløst, mens Olsen fikk kreditert scoringen.

Les også: Europafarer Mingoia klar til dyst: – Skal bidra til at Vålerenga vinner (+)

Drittmål punkterte Vålerenga

Dermed var det full kamp igjen i Jordal Amfi med ti minutter igjen å spille, etter det som så ut som en nesten avgjort kamp da Oilers gikk opp til 3-0 tidlig i den tredje perioden. Comebacket fikk seg et skudd for baugen, da Oilers gikk opp til 4-2 på et ordentlig drittmål fra Vålerengas side.

Oilers lempet pucken ned mot vantet bak mål, og der mister Kalle Ekelund kontrollen på pucken. Tristan Langan spiller den inn til Patrick Elvsveen. Hans skudd blir reddet av Breivold, men pucken spretter i skøyta til Stian Solberg og inn i mål. Ordentlig uflaks for Solberg, og dermed var motbakken større.

Mathias Trettenes fikk en eventyrlig mulighet til å punktere kampen, men skjøt høl i lufta med fire minutter igjen på klokka. Vålerenga tok ut keeper, og to minutter før slutt satte Martin Gran pucken i åpent bur. Det gjorde at VIF gikk på et surt tap i skjebnekampen, og mister med det trolig både sølvet og hjemmebanefordelen i semifinalene av sluttspillet.

Oilers gikk med seieren forbi Vålerenga på tabellen, og ligger poenget foran før siste serierunde. Dermed er VIF avhengige av at Oilers avgir poeng borte mot Lørenskog, samtidig som Vålerenga selv vinner.

Les også: Vålerenga reddet seg fra sjokkresultat på hjemmebane (+)

---

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 45

Vålerenga – Stavanger Oilers 2-5 (0-1, 0-1, 2-3)

Jordal Amfi, 4688 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (14.48) Tristan Langan (Salinitri, Ulriksen).

2. periode: 0-2 (20.29) Simon Bourque (Bryhnisveen, Strandborg)

3. periode: 0-3 (40.55) Anthony Salinitri (Bourque, Kissel), 1-3 (43.46) Alex Dostie (Taimi, Mingoia), 2-3 (49.13) Thomas Olsen (Auk, Olimb), 2-4 (53.28) Patrick Elvsveen (Langan, Ulriksen). 2-5 (57.52) Martin Gran (Bourque)

Skudd: 27-36 (7-9, 8-16, 12-11)

Utvisninger: Vålerenga 1x2 min. Stavanger Oilers 2x2 min.

Dommere: Robert Hallin & Roy Stian Hansen

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Daniel Bøen Rokseth, Tommi Taimi, Alex Dostie, Mathis Olimb, Mika Partanen

2. rekke: Stian Solberg, Kalle Ekelund, Trevor Mingoia, Christopher Bengtsson, Thomas Olsen

3. rekke: Mark Auk, Gabriel Koch, Martin Røymark, Sebastian Johansen, Jørgen Karterud.

4. rekke: Linus Rosdahl, Didrik Nøkleby Svendsen, Markus Søberg, Magnus Brekke Henriksen, Sander Thoresen.

---