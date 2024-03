VIF-treneren ber alle gå i seg selv: – Vi tapte kanskje litt av ydmykheten

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Vålerenga startet hockeysesongen på best mulig vis, og satte sågar klubbrekord med 12 strake seiere på hjemmebane i høst. Laget toppet lenge tabellen og presset Storhamar til langt utpå nyåret, før Hamar-laget sa takk for følget og VIF senket seg betraktelig.

Frem til og med tapet 9. desember hjemme for Sparta som satte en stopper for klubbrekorden, fløy Vålerenga høyt. Deretter var det et par ukers pause, før VIF også startet året sterkt. Men fra midten av januar har det vært langt mer varierende prestasjoner, inkludert stygge 6-1 og 8-0-tap for Storhamar.

– Da det gikk så bra som det gjorde i høst og starten av året ble vi kanskje litt for bekvemme etter å ha vunnet 12 strake hjemmekamper. Vi tapte kanskje litt av den ydmykheten du trenger, og trodde at vi kunne gå ned noen prosent og fortsatt vinne, sier VIF-trener Fredrik Andersson til Dagsavisen og fortsetter:

– Hvis du gjør det i trening eller i kamp fører det til at du spiller dårligere hockey og saktere hockey, som gjør at vi virkelig har kjempet for å vinne de fleste kampene i år. Mange av dem har vi også vunnet, selv om vi ikke har vært på vårt beste, erkjenner svensken.

Avgjørende Oilers-oppgjør

Samtidig som Vålerenga har senket sitt nivå, har Storhamar bare holdt sin rekordsesong i gang. Anført av flere tidligere VIF-spillere, deriblant Stefan Espeland som ikke fikk fortsette i Vålerenga, har Storhamar nå vunnet 27 strake kamper og satt poengrekord i ligaen med 114 poeng før de to siste serierundene.

– Først må jeg bare få si at Storhamar spiller utrolig bra hockey. De har vært det klart beste laget over de snart 45 serierundene vi har spilt, og vinner fortjent, men samtidig vet vi at vi kan slå dem på vårt beste. For oss gjelder det å få vårt spill til å fungere litt bedre enn det har gjort den siste tiden, og jeg tror det er viktigere å fokusere på hva vi kan gjøre med vårt spill enn å tenke på hva andre lag gjør og hvor gode de er. Får vi til vårt spill har vi en sjanse til å nå langt i sluttspillet, forteller Andersson.

Etter 6-4-tapet i forrige serierunde mot Stjernen, kommer det en virkelig godbit for hockeyfansen torsdag kveld på Jordal. Ikke bare kommer Stavanger Oilers på besøk, men det kommer også til å bli helt avgjørende i kampen om 2. plassen, da vinneren høyst trolig sikrer seg hjemmebanefordel i sluttspillet.

– Jeg er spent selv. Nå har Vålerenga gjort det unødvendig spennende, og torsdag er det to lag som ikke er i sin beste form som skal gjøre opp seg i mellom, så det er vanskelig å si. Men jeg tror Vålerenga klarer å samle troppene og gjøre det som trengs for å sikre andreplassen, sier TV2-ekspert Erik Follestad til Vålerengas hjemmesider.

Ber alle gå i seg selv

For VIF-trener Andersson og assistent Mats Trygg gjelder det å forberede laget sitt best mulig til det som kommer til å bli en kamp med god stemning og masse på spill der billettene går unna i et rykende tempo.

– Vi har snakket veldig mye om det at vi må bli kjappere i hodet og spille raskere hockey. Vi må hente pucken kjappere, og spillerne må ta opp posisjoner og bli spillbare kjappere. Vi må også være mer direkte i vårt angrepsspill, slik vi var i starten av sesongen. Det var en stor del av grunnen til at vi vant så mange kamper, så det må vi hente frem igjen, sier Andersson.

Alex Dostie og lagkameratene er klare for det som blir en nervepirrende og høydramatisk hjemmekamp mot Stavanger Oilers. (Pål Karstensen)

Han tror ikke nødvendigvis det er vanskeligere å plukke fram igjen de prestasjonene, selv om laget har vært gjennom en formdupp de siste månedene.

– Gruppa vet at når vi alle gjør jobben vår der ute er vi vanskelige å slå. Alle må gå i seg selv og tenke hva kan jeg gjøre for laget slik at vi fremstår best mulig. Gjør vi det alle sammen, er jeg sikker på at vi kommer til å plukke frem det som kreves i de siste kampene og inn i sluttspillet, sier Andersson og fortsetter:

– Vi vet hvor viktig denne kampen er, og vår målsetting er helt klart å være nummer to når sesongen er over, avslutter Vålerenga-trener Fredrik Andersson.

