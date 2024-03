Nye nedtur for Zuccarello og Minnesota Wild

Vertslaget sto for den eneste scoringen i førte periode, da Alexey Toropchenko satte inn 1–0 etter drøyt seks minutters spill.

Midtveis i andre periode utlignet Jon Merrill for Wild, men snaut tre minutter senere var Blues i ledelsen igjen, takket være en scoring fra Jake Neighbours.

Gjestene fra Minnesota tok ut keeper Marc-Andre Fleury på slutten for å presse fremover, men i stedet for å utligne, kostet det Wild enda et baklengsmål. St. Louis' Torey Krug sto litt bak og til siden for eget mål da han lobbet pucken høyt og langt over hele banen og inn i et tomt mål i kampens siste minutt.

Norske Mats Zuccarello fikk 18 minutter på isen, men kunne ikke notere seg for scoring eller assist denne gangen.

Les også: Zuccarellos Wild gikk på en kjempesmell i Nashville