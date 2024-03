Ny Vålerenga-smell: Stjernen snudde 1-3 til 6-4-seier

Ved seier hadde det nærmest vært umulig for Stavanger Oilers å ta fra Vålerenga 2.-plassen på tabellen. Dessverre for Oslo-klubben skiller det nå bare to poeng mellom rivalene når to runder gjenstår.

Torsdag møtes lagene på Jordal Amfi i Oslo. Deretter skal Vålerenga gjeste Comet Halden, mens Oilers reiser til Lørenskog. Storhamar har allerede sikret seriemesterskapet.

VIF fikk en god start på kampen da Mika Partanen sendte gjestene i ledelsen etter tre minutter.

Minuttet senere utlignet Grant Mismash, før Alex Dostie og Thomas Olsen sikret 3-1-ledelse til pause.

Midtveis i andre periode startet J.J. Piccinich opphentingen, mens Jack Tyler Badini og Jack Tyler Badini sendte Stjernen i ledelsen foran den tredje og siste perioden.

Der fikk Vålerenga en marerittstart da Austin Cangelosi og Badini satte inn to mål før det var spilt to minutter.

Tre minutter senere reduserte Martin Røymark for gjestene, men det hadde lite å si da det ble kampens siste mål.

For en uke siden ble det også stortap da Vålerenga røk 0-8 borte mot seriemester Storhamar.

---

FAKTA

Eliteserien mennsøndag, 43. runde:

Stjernen – Vålerenga 6-4 (1-3, 3-0, 2-1). Senere kampstart: Lørenskog – Ringerike.

Spilt lørdag: Stavanger – Sparta 3-2 e.f. (0-0, 1-2, 1-0, 1-0), Frisk Asker – Comet 5-2 (2-0, 2-0, 1-2).

---