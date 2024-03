Oilers hyllet Tommy Kristiansen – snudde til 3-2-seier over Sparta

Dermed økte tabelltreeren luken til Sparta på plassen bak. Det skiller nå 14 poeng mellom lagene.

Etter en målløs åpningsperiode var det Jonathan Hermansson som sendte gjestene i ledelsen. Målet kom to minutter inn i andre periode.

Trym Østby doblet ledelsen ti minutter senere, før Simon Bourque reduserte for vertene.

To minutter inn i tredje periode sto lagene likt igjen da André Bjelland Strandborg utlignet for Oilers. Dermed måtte kampen avgjøres i overtid.

Der ble Mathias Trettenes avgjørende da han satte inn Stavanger Oilers' 3-2-mål.

Det gjenstår to runder av grunnserien i Eliteserien. Sparta tar imot Ringerike på torsdag, før det er duket for østfoldderby når Stjernen kommer på besøk to dager senere.

Oilers skal på sin side på besøk til Vålerenga på torsdag, før de reiser videre til Lørenskog neste lørdag.

Frisk Asker og Comet er også i aksjon i EHL. Etter en halvspilt andreperiode leder vertene 4–0.

