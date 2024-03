Zuccarellos Wild gikk på en kjempesmell i Nashville

Første halvdel av den første perioden var målløs, men noen sekunder før klokken viste ti spilte minutter, satte Connor Dewar inn kampens første mål. Det skulle også bli den eneste scoringen for gjestene fra Minnesota.

Ledelsen ble kortvarig, for Yakov Trenin trengte bare 49 sekunder før han utlignet for vertene. Bare åtte sekunder etter utligningen, tok Cole Smith Predators i ledelsen da han satte inn 2-1-målet.

Den stillingen holdt seg ut perioden og gjennom det meste av andre periode, men to minutter før neste hvile la svenske Filip Forsberg på til 3–1 for hjemmelaget.

Roman Josi sørget for 4–1 halvannet minutt ut i den siste perioden. Deretter tegnet Ryan O'Reilly seg for en scoring etter åtte minutter, mens Ryan McDonagh ble sistemann med nettkjenning i Nashville. 14 minutter ut i den tredje og siste perioden fastsatte han sluttresultatet til 6–1.

Det ble ingen god dag på jobb for Mats Zuccarello, som verken scoret eller bidro med noen assist denne gangen, men som måtte tilbringe to minutter på benken for usportslig oppførsel i andre periode. Nordmannen fikk 13 minutter på isen i torsdagens kamp.