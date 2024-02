Shampo-nevø debuterer for VIF

For klubben selv legger et passe press på han da de annonserer 16-åringens debut mot Comet på Jordal Amfi torsdag kveld.

Han er nemlig nevø av VIF-legenden Espen «Shampo» Knutsen og vet hva han går til.

Må få tid

-Mikkel er en fremadstormende spiller som har store ambisjoner om å nå langt. Han er teknisk god med offensive kvaliteter, og nå skal han få kjenne på det øverste nivået i Norge. Han går fra å spille mot gutter til å spille mot voksne menn, og den overgangen er alltid litt stor. Derfor skal han få litt tid og tålmodighet til å tilpasse seg, sier sportssjef i Vålerenga, Anders Myrvold i pressemeldingen fra VIF.

Også onkelen hans, debuterte som 16-åring på øverste nivå i Norge.

Eriksen, som er sønn av Espen Knutsens søster, er da 16 år, 5 måneder, og 16 dager, mens Espen Knutsen var 16 år, 8 måneder og 25 dager da han debuterte 6. oktober 1988, i Vålerengas daværende serieåpning mot Trondheim (TIK).

Mikkel Eriksen får sin debut for Vålerenga på Jordal torsdag. (VIF Hockey)

Spilte i Örebro

Eriksen har produsert godt med målpoeng for Vålerengas U16 og U18-lag, og returnerte nylig fra spill for Örebros J18-lag. Her scoret han elleve mål og hadde elleve ålgivende (22 poeng) på kun ti kamper, opplyser VIF.

-Det å sikre at våre unge talenter blir ivaretatt og har en klar utviklingsstige i klubben er selve hjertet av driften i Vålerenga, sier Myrvold.

Espen «Shampo» Knutsen har vært både spiller, trener og sportssjef i VIF, men tok en pause fra klubben etter 2022-sesongen.

Men han har stor tro på nevøen.

– Han er dedikert for dette, sier Knutsen til NRK.

Vålerenga ligger på sølvplass på tabellen bak den suverene seriemester Storhamar, men Stavanger kan i teorien ta igjen VIF før sluttspillet. Stavanger ligger fire poeng bak.





---

FAKTA

Eliteserien menn (42. runde, torsdag):

18.00: Stavanger Oilers – Lørenskog, 18.30: Frisk Asker – Storhamar, Lillehammer – Ringerike, Vålerenga – Comet Halden, 19.00: Stjernen – Sparta.

---

