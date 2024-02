Mingoia-hat trick da VIF vendte til seier i Shampo-nevøs debutkamp

16 år gamle Mikkel Eriksen fikk sin debut for Vålerengas iskrigere i kampen mot Comet, og er nevø av VIF-legenden Espen «Shampo» Knutsen, som selv debuterte for VIF i en alder av 16 år.

Trevor Mingoia (midten) jubler for ett av sine tre mål i seieren over Comet (Oskar Wikestad)

Vålerenga startet best mot Comet, da nykommer Trevor Mingoia ga vertene ledelsen etter litt over minuttet spilt på Jordal i torsdagens oppgjør. Comet utlignet seks minutter senere, før Mika Partanen ga VIF tilbake ledelsen 2-1. Den første perioden skulle likevel ende uavgjort, da Comet utlignet igjen med bare 40 sekunder igjen å spille.

I midtperioden var det bare Comets Niclas Jessessen som fant veien til nettmaskene, og dermed var det gjestene fra Halden som ledet da lagene tok fatt på den tredje perioden. Det skulle verken VIF-trener Fredrik Andersson eller noen av hans spillere ha noe av, og vant den siste perioden med 4-0.

Trevor Mingoia utlignet til 3-3 tre minutter ut i perioden, før storscorer Thomas Olsen igjen ga VIF ledelsen 4-3. Da Mingoia fikk sitt hat trick og økte til 5-3 med åtte minutter igjen å spille var kampen i realiteten over, før Didrik Nøkleby Svendsen fikk fastsette sluttresultatet til 6-3 fem minutter før slutt.

Før Vålerenga var det også et lyspunkt at Mark Auk, som har vært ute med skade neste hele sesongen, endelig var tilbake på isen igjen. Backen noterte seg også for poeng, da han assisterte Mingoias tredje mål for kvelden.

Etter å ha værte ute med skade i nesten hele sesongen, var Mark Auk endelig tilbake på isen da VIF slo Comet torsdag. (Oskar Wikestad)

Storhamar med to rekorder

Storhamar satte to rekorder med 4-3-seier over Frisk Asker etter straffeslag torsdag: 27 seirer på rad og 114 poeng i en eliteseriesesong i ishockey.

Rekken var i akutt fare torsdag. Storhamar lå under 1-3 i siste periode, men Peter Quenneville scoret to ganger med 17 sekunders mellomrom, og det endte med forlengning.

Der fikk Frisk spille fem mot tre etter to utvisninger for Storhamar, men Storhamar tettet igjen. Også gjestene fikk overtallsmulighet i forlengningen, men mål ble det ikke.

I straffeslagkonkurransen seiret Storhamar selv om Frisk scoret først. Etter fem straffer hver sto det 2-2. Så satte Andreas Martinsen elegant inn det avgjørende straffeslaget før Michael Hagas forsøk ble reddet.

Storhamar slo allerede i begynnelsen av februar sin 23 år gamle klubbrekord på 21 strake seirer. Vålerengas eliteserierekord på 26 strake ble tangert søndag med 8-0 over nettopp Vålerenga, og nå er hamarlaget alene på topp.

Samtidig ble Stavangers poengrekord på 113 fra 2019-20-sesongen slettet.

Milepælene ble oppnådd på bortebane mot et Frisk-lag som hadde vunnet alle sine sju første kamper i 2024. Forrige hjemmetap for askerlaget var mot Vålerenga i romjula.

Storhamars forrige tap i eliteserien kom 4. november mot Vålerenga.

Slo tilbake

Jacob Berglund ga Storhamar ledelsen etter 8.39 med et håndleddsskudd i overtall. Andreas Martinsen dekket keeper, og målet ble godkjent først etter videotitting.

I midtperioden slo Frisk tilbake. Etter 27.37 styrte Anton Holm inn et skudd fra Alexander Bonsaksen. Tre og et halvt minutt senere fikk Mats Frøshaug pucken etter at gjestene mistet den i egen sone. Hans skudd burde ikke vært utagbart for keeper Markus Stensrud, men det gikk inn.

Frisk ledet 2-1 foran siste periode, og Storhamar måtte tåle sitt første periodetap siden 4. februar (0-1 mot Lørenskog i en 3-1-seier).

Dramatikk

Storhamar jaget utligning, men slet med å komme til store sjanser. Det var farligere i motsatt ende av banen, og Stensrud måtte blant annet redde alene med Frøshaug i et overtallsspill for Storhamar.

Etter 46.10 ble det 3-1 da Magnus Geheb styrte inn Emil Wasendens skudd fra blålinjen etter en dropp, og Frisk så ut til å ha full kontroll.

Etter 50.09 skapte Peter Quenneville ny spenning med en redusering i krysset fra spiss vinkel. Bare 17 sekunder senere slo Quenneville inn 3-3-målet på pasning fra Sander Hurrød. Det duket for høyspenning i slutten av 3. periode, forlengningen og straffeslagkonkurransen.

Uendret om 2.-plassen

Stavanger slo Lørenskog 5-0 og så en stund ut til å skulle ta ytterligere innpå Vålerenga i kampen om 2.-plass, men oslolaget vendte til 6-3-seier over Comet Halden med fire mål i siste periode og er fire poeng foran med tre kamper igjen.

Lørenskog er tross sitt tap definitivt klar for sluttspill ettersom Ringerike tapte 0-3 for Lillehammer. Det betyr at Ringerike og Comet skal spille nedrykkskvalifisering.

Sparta vant 4-2 borte i østfoldderbyet mot Stjernen.

