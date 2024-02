Lillebergs Tampa Bay fikk bank av New York Islanders

Tirsdag tapte Lightning 1-3 borte mot New York Rangers. Onsdag ble det nytt tap i New York – denne gangen mot New York Islanders.

Det ble et målrikt oppgjør i Belmont Park, men dessverre for Emil Lilleberg og Tampa Bay Lightning sto de bare bak to av målene.

Vertene satte standarden da Noah Dobson sendte New York Islanders i føringen etter fire minutters spill. Nikita Kucherov utlignet til 1-1 tre minutter senere, men det var også det nærmeste gjestene kom i denne kampen. Mathew Barzal og Kyle Palmieri sørget for at New York Islanders ledet 3-1 etter første periode.

Brandon Hagel reduserte til 2-3 i starten av midtperioden, men 7.10 ut i annen periode la Ryan Pulock på til 4-2. Ett minutt senere økte Bo Horvat ledelsen. Den siste spikeren i kista var det Casey Cizikas som hamret inn. Dermed vant New York Islanders kampen 6-2.

Emil Lilleberg fikk 18 minutter og 53 sekunder på isen i oppgjøret.

NHL menn torsdag:

Boston Bruins – Vancouver Canucks 4-0 (2-0, 2-0, 0-0), Carolina Hurricanes – Colorado Avalanche 5-2 (3-2, 1-0, 1-0), Florida Panthers – Washington Capitals 4-2 (0-1, 2-1, 2-0), New Jersey Devils – Calgary Flames 3-5 (1-1, 0-1, 2-3), Philadelphia Flyers – Winnipeg Jets 4-1 (3-0, 1-0, 0-1), New York Islanders – Tampa Bay Lightning 6-2 (3-1, 3-1, 0-0), Arizona Coyotes – Vegas Golden Knights 2-3 (1-3, 0-0, 1-0).

Spilt onsdag: New York Rangers – Tampa Bay Lightning 3-1 (0-0, 2-0, 1-1), Toronto Maple Leafs – Dallas Stars 5-4 (1-2, 2-0, 2-2), Chicago Blackhawks – Minnesota Wild 1-2 (0-1, 1-0, 0-1).