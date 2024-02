Zuccarello og Minnesota Wild slo Chicago Blackhawks

Zuccarello fikk 18 minutter og 36 sekunder på isen, men nordmannen noterte seg ikke for målpoeng.

Wild tok føringen etter Jacob Lucchinis fulltreffer drøyt halvveis ut i første periode. Pucken traff innsiden av stolpen, deretter traff den et kamera inne i målet og forsvant ut av målet. Spillet fortsatte en kort periode før dommerne signaliserte for scoring.

Hjemmelaget utlignet etter at Nick Foligno var sist på pucken etter en kontring i annen periode.

Med ti minutter igjen på klokka fant lillebror Marcus Foligno veien til nettmaskene og ble matchvinner for Wild.

Tampa Bay Lightning tapte

Emil Lilleberg og hans Tampa Bay Lightning tapte 1-3 i onsdagens NHL-oppgjør borte mot New York Rangers.

Emil Lilleberg fikk til sammen 17 minutter og 55 sekunder på isen for Tampa Bay onsdagens tap. Nordmannen var involverte i flere av scoringene.

Etter en målløs førsteperiode var det Jimmy Vesey som sendte hjemmelaget i føringen i midtperioden med et lurt skudd før to minutter var spilt.

Lilleberget var involvert da Rangers økte ledelsen etter at han mistet pucken i rundvantet. Få sekunder etter lå pucken bak Tampa Bay-keeperen. Det var Jonny Brodzinski som banket pucken i mål få minutter før siste periodepause.

Brandon Hagel skapte et håp for Tampa Bay da han utlignet seks minutter inn i siste periode. Målet kom etter at Lilleberg stanset et oppspill og startet det påfølgende angrepet, som endte i scoring. Men minuttet før slutt satte Vesey inn sitt andre og vertenes tredje mål – og fastsatte sluttresultatet til 3-1.