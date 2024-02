Tittelforsvareren brøt seiersrekken og stoppet NHL-rekord

Pittsburgh Penguins vant 17 kamper på rad fra 9. mars til 10. april 1993, i euforien over å ha fått sin superstjerne Mario Lemieux tilbake etter kreftbehandling.

Den rekorden ble truet av Oilers, som under sin superstjerne Connor McDavid slo tilbake etter en råtten sesongstart (to seirer på de første tolv kampene) og fant storformen rett før jul. Siden 21. desember hadde laget vunnet alle sine 16 kamper, hvorav 13 i ordinær tid, to i forlengning og en på straffeslag.

En slik rekke var klubben aldri i nærheten av i årene da Wayne Gretzky herjet på isen og ordnet fire Stanley Cup-titler for Oilers.

– Spillerne vet om rekken bare fordi dere (mediene) snakker om den. Vi prater aldri om det, sa trener Kris Knoblauch etter at Oilers 28. januar tok sin 16. strake seier med 4-1 over Nashville Predators.

Dermed tangerte laget den nest lengste seiersrekken i NHL-historien, notert av Columbus Blue Jackets i 2016-17.

I løpet av seiersrekken slo Oilers den gamle klubbrekorden (9 strake) og seiersrekorden for et canadisk NHL-lag (12 strake, satt av Montreal Canadiens i 1967-68). Tirsdag tok rekken slutt i Las Vegas.

McDavid sendte Oilers i ledelsen i første periode, men deretter sikret Nicolas Roy, Chandler Stephenson og William Karlsson hjemmeseier i gamblingbyen.

Da var det over en uke siden forrige kamp, på grunn av allstarpausen.

– Det er bare gøy å være tilbake igjen. I første kamp etter en pause pleier gutta å være ekstra tent, sa McDavid før kampen.