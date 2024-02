Storhamar snudde til seiersrekord i norsk ishockey – vunnet 22 kamper på rad

Den suverene serielederen innkasserte sin 22. strake seier og slettet bestenoteringen fra 2000/01-sesongen.

Storhamar lå under etter første periode, men etter en pauseprat satte gjestene Lørenskog under et tungt press. Uttellingen kom i form av to scoringer med 36 sekunders mellomrom.

Mer eller mindre på egen hånd styrte Kenneth Pappalardo Gulbrandsen inn utligningen etter drøyt 25 minutter, og Peter Quenneville fulgte opp da han umarkert gjorde sitt 25. mål for sesongen. Canadieren scoret på en frekk pasning fra Storhamars kaptein Patrick Thoresen.

Mot slutten la Martin Johnsen på til 3-1. Lørenskog tok ledelsen ved David Aas-Larsen etter et snaut kvarter.

Storhamar har kun tapt to av 38 kamper og tok seg søndag opp i 100 poeng. Med én kamp mer spilt er det 16 poeng ned til toer Vålerenga.

[ Dostie ble tomålsscorer da VIF snudde og påførte Oilers mer smerte ]