Tabelltoer Vålerenga slet seg til straffeseier over Lillehammer

Etter at det sto 1-1 etter forlengning måtte lagene ut i straffeduell i Jordal Amfi. Der var hjemmelaget best og kunne juble for to poeng.

Vålerenga har dermed 16 poeng opp til serieleder Storhamar. Stavanger Oilers er fire poeng bak Vålerenga.

Frisk Asker slo Stjernen 4-3 på hjemmebane. Vertene ledet 3-1 til første pause før Stjernen reduserte til 3-4 før siste periode. Der greide ikke Stjernen å utligne kampen.

I kampen mellom Sparta og Lørenskog var det noe så sjeldent som målløst etter tre perioder. I forlengningen med Håvard Salsten matchvinner for Sparta.

Ringerike knuste tabelljumbo Comet Halden 5-1 på hjemmebane. Både Ringerike og Comet ligger dårlig an i serien som nummer ni og ti. Det er langt opp til Lørenskog på trygg plass.

De to dårligste lagene skal ut i kvalifisering mot de to beste fra 1. divisjon etter sesongen.