VIF-kamp i ishockey avbrutt av supporterbråk

Det skriver TV 2.

– Det er bråk mellom supporterne. Det er sendt fyrverkeri fra den ene gruppen til den andre, som antakeligvis er årsaken, sier Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til TV 2.

Kanalen skriver at kampen nå er satt på vent til politiet sier det er trygt å fortsette. Klokka 18.00 var lagene ute på isen igjen for å forberede seg til at kampen kunne fortsette.

– Vi har mange enheter på stedet og jobber med å få kontroll over situasjonen. Vi har fått melding om at en person er skadet, men har ikke skadeomfang.

Fredriksstad Blad melder av en av vaktene i hallen har blitt sendt på legevakten.

– Han hadde fått et kutt over øyet og var ganske rystet, opplyser FBs fotograf.

Stillingen var 1-1 da lagene gikk til pause etter første periode. Stjernen tok ledelsen før minuttet var spilt ved Jack Tyler Badini, mens Sander Thoresen utlignet for Vålerenga.