Magiske minutter da Vålerenga vendte kampen mot Frisk

Noen ishockeykamper er mer uforutsigbare enn andre. Torsdagens oppgjør på Jordal amfi var en slik kamp.

Da Frisk Asker hadde scoret de tre første målene denne kvelden tok de fleste det for gitt at Vålerenga gikk mot sitt tredje nederlag på rad.

Men i ishockey kan et kampbilde snu på usedvanlig kort tid. I midtperioden brukte Vålerenga under to minutter på å gå fra 0-3 til 3-3. Deretter tok de ledelsen og sikret til slutt seier 6-3.

19 seirer på rad

Storhamar slo Stjernen 7-3 torsdag og er dermed ubeseiret i 19 kamper på rad i eliteserien i ishockey. Seks av de 19 siste Storhamar-kampene har gått til forlengning, men Hamar-laget har siden 4. november ikke gått av isen som taper.

Torsdag sto Stjernen på motsatt banehalvdel. Der ble en sterk avslutning på 2. periode avgjørende i Storhamars ferd mot seier. Eirik Salsten og Peter Quenneville hadde tre målpoeng hver i triumfen.

Hamar-laget har 14 poeng ned til tabelltoer Vålerenga etter torsdagens kamper.

Borteseier for Oilers

Stavanger Oilers slo Ringerike 3-1 på borteis. Den regjerende norgesmesteren er nummer tre på tabellen og har 17 poeng opp til Storhamar.

Sparta lå under 1-3 mot Lillehammer før siste periode, men der våknet Sarpsborg-laget og vant 3-1. Dermed måtte kampen avgjøres i forlengning der Hans Jakobsson ble matchvinner for Sparta i 5-4-seieren. Jakobsson bidro med to mål og to assist i kampen.

Etterlengtet trepoenger

Tabelljumbo Comet Halden kunne torsdag juble for sin første seier i ordinær tid siden tidlig i november. Halden-laget, som ligger desidert sist i eliteserien, slo Lørenskog 3-1 på hjemmebane.

Også Ringerike har et stykke opp til trygg plass.

Ved sesongslutt møter de to svakeste lagene i eliteserien de to beste i 1. divisjon i et puljespill. Der blir de to beste belønnet med plass i eliteserien neste sesong.

---

FAKTA

Eliteserien menn (EHL) torsdag:

Vålerenga – Frisk Asker 6-3 (0-2, 4-1, 2-0)

Jordal amfi: 3077 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (10.49) Thomas Valkvæ Olsen (Tobias Lindström), 0-2 (19.10) Lindström (Viktor Hertzberg, Olsen).

2. periode: 0-3 (20.19) Mats Frøshaug (Christian Vethe Bye), 1-3 (24.34) Daniel Bøen Rokseth (Mika Partanen, Mathis Olimb), 2-3 (25) Olimb (Rokseth), 3-3 (26.25) Christopher Bengtsson (Tommi Taimi, Andrew Jefferey Nielsen), 4-3 (29.56) Thomas Olsen (Taimi, Bengtsson).

3. periode: 5-3 (58.03) Jørgen Karterud (Markus Søberg, Magnus Brekke Henriksen), 6-3 (59) Kalle Ekelund (Henriksen).

Utvisninger: Vålerenga 2 x 2 min., Frisk Asker 5 x 2 min.

Øvrige resultater torsdag:

Comet Halden – Lørenskog 3-1 (2-0, 1-0, 0-1),

Ringerike – Stavanger 1-3 (0-2, 1-0, 0-1),

Sparta – Lillehammer 5-4 e.f. (0-2, 1-1, 3-1, 1-0),

Storhamar – Stjernen 7-3 (1-1, 3-0, 3-2).

---