Zuccas Wild med tredje strake seier – også Lillebergs Lightning vant

Joel Eriksson Ek og Marcus Foligno hadde ett mål og en assist hver.

Minnesota har nå vunnet fire av fem kamper etter en lang tapsrekke med nederlag i åtte av ni kamper.

Norske Mats Zuccarello fikk en assist da Brock Faber ga Wild 1-0-ledelsen etter bare halvannet minutt. Filip Gustavsson gjorde 31 redninger.

Anthony Mantha scoret to ganger og T.J. Oshie én gang for Capitals. Washington har tapt fire av sju kamper, og har bare scoret mer enn to mål i tre av dem.

Kucherov skinte da Lightning slo Flyers

Nikita Kucherov sto for tre mål og en assist, og Tampa Bay Lightning slo Philadelphia Flyers 6–3 natt til onsdag.

Kucherov gikk dermed opp i NHL-toppen med 80 poeng og fortsetter kampen med Colorados Nathan MacKinnon om førsteplassen.

Norske Emil Lilleberg fikk vel 16 minutter på isen i nattens kamp, men det ble ingen poeng.

Brayden Point og Brandon Hagel hadde et mål og en assist hver. Seieren var da Tampa Bays sjette på sju kamper. Michael Eyssimont scoret også, og Andrei Vasilevskiy gjorde 29 redninger.

Jaime Drysdale og Cam York scoret for Philadelphia, som har tapt tre kamper på rad.

