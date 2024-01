Hattrick fra Kaprizov da Zuccas Wild slo Hurricanes

Joel Eriksson Ek og Jake Middleton scoret også, og Filip Gustavsson gjorde 40 redninger for Wild, som har vunnet tre av de fire siste kampene.

Kaprizov har nå scoret fem mål på de to siste kampene og 18 mål denne sesongen.

Martin Necas og Michael Bunting scoret for Hurricanes. Målvakt Antti Raanta stoppet 14 skudd i en kamp som Carolina tidvis så ut til å dominere.

Kaprizov fullførte hattricket da han satte pucken i tomt mål med 2.01 igjen av kampen.

Norske Mats Zuccarello fikk 18 minutter og fem sekunder på isen i kampen i Raleigh i North Carolina. Han noterte seg ikke for målpoeng denne kvelden.

I Detroit ble det tap for første gang på seks kamper for Emil Martinsen Lilleberg og Tampa Bay Lightning. Gjestene tok ledelsen ved Victor Hedman i første periode, men Lucas Raymond og Daniel Sprong vendte til 2-1-seier for Detroit Red Wings.

Lilleberg var på isen i totalt 13 minutter og 49 sekunder for Lightning.

[ Lilleberg gikk seirende ut av den norske NHL-duellen mot Zuccarello ]