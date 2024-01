Stortap for Vålerenga i toppoppgjøret

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Den aldri så lille seriefinalen, selv om det egentlig ikke var det (Storhamar var elleve poeng foran før kampen), ble bare spennende og jevn i fire-fem minutter – på tampen av andre periode og starten av tredje.

For da Miika Partanen reduserte til 1-2, steg desibelnivået noe voldsomt på Jordal. Det var fulle hus, med blant andre statsminister Jonas Gahr Støre på tribunen, og de over 5000 besøkende lagde god stemning.

EHL 2023/2024: Vålerenga - Storhamar Statsminister Jonas Gahr Støre på tribunen under eliteseriekampen i ishockey mellom Vålerenga og Storhamar i Jordal Amfi. (Rodrigo Freitas/NTB)

Men istedenfor 2-2 og kamp igjen i tredje periode, scoret Storhamar to raske i starten av perioden og gikk fra 2-1 til 4-1 på to minutter og 23 sekunder.

Da ble også kampen på langt nær avgjort, for VIF klarte aldri å hente seg inn i kampen igjen og gjøre den spennende. Storhamar scoret de fire siste målene i kampen og vant 6-1 over et blekt og tamt Vålerenga.

Oilers tre poeng nærmere

Tapet gjør at VIF blir stående på 75 poeng, mens Stavanger Oilers, som knuste bunnlaget Comet, nå er oppe på 72 poeng.

Dermed blir de siste ti kampene svært interessante med tanke på hvem som blir nummer to og tre i serien.

For Storhamar sin del skal fryktelig mye gå galt hvis ikke de vinner grunnserien. De leder nå med 14 poeng ned til Vålerenga, selv om de har en kamp mer spilt.

Tung start

VIF fikk også en blytung start på oppgjøret, for serieleder Storhamar sjokkerte hjemmelaget og tok ledelsen etter bare ett minutt og 26 sekunder. Andreas Martinsen, som spilte i VIF i fjor, hadde pucken i flere sekunder i VIFs sone før han skjøt fra distanse. Tobias Breivold var dekket og så ikke utgangen av skuddet, som smalt i mål.

1-0 sto seg helt til det var spilt 36 minutter. VIF var i overtall, men rotet det til for seg selv og serverte nærmest Storhamar scoringen. Martin Rønnild fikk fri bane til mål fra egen halvdel og skjøt mellom beina på Breivold og i mål. Det må være lov å si at målvakten nok burde ha reddet forsøket.

To og et halvt minutt senere reduserte VIF. Mathis Olimb skjøt og traff kølla til Partanen, som fikk en retningsendring på pucken. Den gikk akkurat innenfor stengene, og hadde den ikke gjort det, hadde scoringen blitt annullert, fordi Partanen så kriget pucken i mål med skøyta. Mål ble det, for pucken var inne først.

Dermed sto det 2-1 etter 40 av 60 minutter.

Lufta gikk ut

Kunne da VIF komme seg tilbake i kampen og utligne? Nei, ble svaret. Gjestene økte til 3-1 ved Rønnild fem minutter ut i tredje periode. Martinsen satte fart og kom alene med Breivold, men istedenfor å avslutte selv, la han på vakkert vis igjen til Rønnild. Han banket pucken opp i nettaket på utsøkt vis.

3-1 ble til 4-1 to og et halvt minutt senere. I overtall bearbeidet Storhamar pucken inne i sonen til VIF, og til slutt skjøt Andreas Dahl fra skrått hold. Skuddet kom uventet på Breivold, som måtte se den fjerde pucken gå i mål bak seg.

Og for å fullføre marerittkvelden for Vålerenga, scoret Eirik Salsten to mål på to minutter på tampen av tredje periode. Dermed endte det 1-6.