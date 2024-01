Lilleberg gikk seirende ut av den norske NHL-duellen

Zuccarello hadde en målgivende pasning i kampen, men det holdt ikke da Lillebergs Lightning var mer effektive i overtallsspillet.

De blåkledde fra Florida fikk full uttelling i overtallsspillet sitt og scoret tre mål mer enn gjestene fra Minnesota. Når Anthony Cirelli satte spikeren i kista rundt to minutter før slutt, var kampen avgjort.

Lightning var før kampen ligaens beste lag i overtall.

Jevn åpning

Kampen åpnet med et smell. Etter at det var spilt litt over seks minutter sto det allerede 1-1 og drøyt halvveis i kampen sto det 3-2 til Lightning.

Hjemmelaget økte ledelsen på nytt, før Jake Middleton reduserte på nytt med Zuccarellos målgivende pasning. Gjestene klarte i motsetning til hjemmelaget aldri å utnytte sine muligheter i overtall. Dermed kom de aldri nærmere.

Mye spilletid

22-åringen fra Sarpsborg hadde ingen målpoeng i kampen, men ble vist mye tillit i det som var hans femte NHL-kamp.

Totalt fikk han 19 minutter og tre sekunder på isen. Til sammenligning var Zuccarello på isen i 16 minutter og 49 sekunder.

Nesten sju år siden sist

Det var gått nesten sju år siden to nordmenn sist sto ansikt til ansikt i NHL.

14. april 2017 tapte Zuccarello og New York Rangers 4–3 mot Montreal Candians, som den gang hadde Andreas Martinsen i troppen.

Lilleberg og Zuccarello er to av totalt ni norske spillere med kamper i verdens største ishockeyliga. Espen «Shampo» Knutsen, Ole-Kristian Tollefsen, Martinsen, Patrick Thoresen, Jonas Holøs, Anders Myrvold og Bjørn «Botta» Skaare er de sju andre.

