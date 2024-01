Zuccarello og Lilleberg barker sammen – første NHL-møte mellom to nordmenn siden 2017

14. april 2017 tapte Zuccarello og New York Rangers 4-3 mot Montreal Candians, som den gang hadde Andreas Martinsen i troppen.

Tidligere i år fikk Sarpsborg-gutten Emil Lilleberg sin debut i verdens største ishockeyliga, og han har allerede rukket å bokføre sitt første målpoeng. I forrige kamp markerte Lilleberg seg med en røff takling, og 22-åringen fikk gode skussmål i Lightnings storseier mot Anaheim Ducks.

Nå skal han ut mot Zuccarello og Wild.

– Det har vært utrolig kult å få lov å spille i NHL. Det er en drøm som går i oppfyllelse. Det har vært ganske mye meldinger fra venner og familie. Ikke minst på intervjuene jeg har hatt. Engelsken min er ikke noe å skryte av, sa Lilleberg til NTB for kort tid tilbake.

Rundet 600 målpoeng

Fredag står imidlertid en langt mer merittert nordmann på andre halvdel av isen. Zuccarello fikk sin NHL-debut tilbake i 2010, og et par uker før jul passerte 36-åringen vanvittige 600 målpoeng i grunnspillet.

«Zucca» tilbrakte nær ti år totalt i New York Rangers, før han etter et kort opphold i Dallas Stars reiste videre til Minnesota Wild.

36-åringen trøblet nylig med en liten skade, men veteranen var tilbake på isen da Wild slo Columbus Blue Jackets etter spillforlengning 6. januar. Wild er imidlertid inne i en trøblete periode, og etter det sviende 0-6-tapet mot Arizona Coyotes på hjemmeis 13. januar var «Zucca» svært misfornøyd.

– Det er flaut å tape på denne måten. Hjemmesupporterne våre fortjener mye mer enn det, og vi er alle skuffet, sa han.

Krevende reise

Lilleberg ble på sin side draftet til Arizona Coyotes i 2021. Der ble han møtt med en knalltøff beskjed. Nordmannen har en medfødt hjertefeil som aldri har plaget ham. Han sier Arizona fikk vite om den før overgangen var klar.

– Det kom fram på hjertetest da jeg kom over på treningsleir. Det virket som at de fikk helt sjokk. Da var det rett inn på sykehus og ta masse tester. Det var en kjempenedtur å dra dit Jeg fikk ikke gå på isen den uka, sa Lilleberg til NTB sist uke.

Svaret fra Arizona var at de da ikke ville satse på ham.

– Det var kjipt, men jeg var fortsatt ung og tenkte at et av de andre lagene i NHL kanskje ville plukke meg opp. Jeg tenkte ikke noe mer på det annet enn at jeg kunne bevise at det er mulig å spille med et hjerteproblem, sier Lilleberg.

Tampa Bay Lightning ville satse på ham. Etter godt spill i farmerligaen for Syracuse Crunch, fikk han sjansen i NHL.

Nummer ni i rekken

Lilleberg og Zuccarello er to av totalt ni spillere med kamper i verdens største ishockeyliga. Espen «Shampo» Knutsen, Ole-Kristian Tollefsen, Martinsen, Patrick Thoresen, Jonas Holøs, Anders Myrvold og Bjørn «Botta» Skaare er de sju andre.

11. november 2006 var første gang to nordmenn møtte hverandre i NHL. Da tok Tollefsens Columbus Blue Jackets imot Thoresen og Edmonton Oilers.

Den gang fikk Thoresen en 19 minutters lang straff etter et basketak på isen, men Edmonton gikk likevel seirende ut av kampen med 4-1 på borteis.

– Det ble mange minutter ute for min del, men jeg må forsvare gutta på laget. Jeg er helt sikker på at jeg har mer respekt både hos medspillere og trenere etter dette. Det var uten tvil en god måte å markere seg på, sa Thoresen til VG for drøye 19 år siden.