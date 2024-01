VIF med overlegen seier i målfest hjemme mot Ringerike

Vålerenga snudde til seier mot Lørenskog sist, etter en dårlig start, og fikk sågar hjelp av Ringerike som tok poeng fra Storhamar. Hjemme på Jordal Amfi skulle det poengtapet utnyttes, da nettopp Ringerike var på besøk i det som etter hvert skulle bli en målfest og særdeles grei VIF-seier.

Der Vålerenga de siste årene ofte har slitt med å komme ut av startblokkene, var det ingen sånne problemer hjemme denne lørdagen. Allerede etter to minutter spill fikk VIF straffeslag, men toppscorer Thomas Olsen klarte ikke å lure Ringerikes keeper Mathias Arnkværn.

Bare minuttet senere kom likevel det første målet for dagen, da Kalle Ekelund gjorde et solid forarbeid før han spilte pucken ut til Sander Thoresen i slottet foran mål. Thoresen fikk stå overraskende alene, og sånt gjør man jo ikke ustraffet, da Thoresen banket VIF i ledelsen.

Les flere saker om VIF hockey

Ringerike sjokkerte og utlignet

Vertene fortsatte å kjøre på, og skapte flere gode muligheter de første minuttene av kampen. VIFs andre mål for dagen kom fra omtrent samme sted som det første, omtrent ti minutter senere, og denne gangen var det Mika Partanen som tok plass i slottet. Mathis Olimb plukket opp pucken bak mål, etter en duell mellom Martin Røymark og en Ringerike-spiller. Olimb holdt og holdt på pucken før han fant Partanen helt alene, og mannen med gullhjelmen dunket inn 2-0.

Etter det trodde nok de fleste av VIF skulle stikke avgårde med kampen, men ut av ingenting fikk Ringerike seg en redusering med fem minutter igjen å spille av perioden. Igjen kom målet etter en duell bak mål, før pucken gikk via vantet og ut til gjestenes Thor Jørgen Friestad som fikk lurt pucken inn bak Breivold fra ganske skrå vinkel.

Det skulle utløse et skred av mål de neste minuttene, da perioden ble avsluttet med fire scoringer på to minutter og 21 sekunder. Først kom utligningen til Ringerike, som altså kjemper seg inn igjen i kampen. VIF tapte en duell nede i vantet, og havnet med for mange mann på feil side. Det utnyttet Leonard Rimjans som fant en umarkert Sebastian Åkesson. Han smalt pucken inn over Breivolds høyre skulder.

[ VIF vant etter dårlig start mot Lørenskog – fikk hjelp av Ringerike ]

Fire mål på to minutter

Røymark var centimetere unna å gjenopprette VIFs ledelse like etter, da hans skudd snek seg utenfor stolpen. Men det tok likevel ikke mer enn 50 sekunder fra utligningsmålet, før Jørgen Karterud ble spilt alene på blank etter et glimrende forarbeid av Stian Solberg. Alene med keeper putta Karta pucken inn under loffene til Arnkværn i Ringerike-buret.

Og kun ti sekunder (!) senere var Vålerenga igjen oppe i en tomålssledelse da Ringerike rotet det til for seg selv rett foran eget mål. Sander Thoresen snappet pucken fra en Ringerike-spiller og kom seg til skudd. Det ble reddet av Ringerikes keeper, men Sebastian Johansen satte inn returen og sørget for det fjerde målet på litt over to minutter mot slutten av perioden.

Det var ikke like mye fyrverkeri i starten av midtperioden, men Vålerenga økte ledelsen til 5-2 etter seks minutters spill. Det målet kom med to sekunder igjen i Ringerikes overtall, da Sebastian Johansen snappet en løs puck i midtsonen og satte fart på mot mål. Med seg hadde han Mika Partanen, som hadde få problemer med å sette inn sitt andre mål for dagen på pass fra Johansen.

Mika Partanen fortsatte sin gode form med ytterligere to mål mot Ringerike lørdag (Oskar Wikestad)

[ Kun målene varmet for VIF i seieren over Oilers: – Kunne fint bikket andre veien ]

Kontrollerte inn til storseier

Sebastian Johansen hadde mål og målgivende, og leverte sammen med rekkekameratene Sander Thoresen og Jørgen Karterud en strålende kamp mot Ringerike lørdag (Oskar Wikestad )

Også midtperiodens andre scoring kom i powerplay, og denne gang var det i Vålerengas overtall. Igjen var Sander Thoresen veldig delaktig da han fint løste opp spillet og sendte Christopher Bengtsson én mot én mot keeper. Svensken gikk for et ganske tidlig skudd mens Ringerikes keeper fikk litt av synet blokkert av egen spiller, og satte pucken ned i hjørnet til 6-2 med seks minutter igjen av perioden.

I den tredje perioden fikk også kaptein Martin Røymark være med på moroa. Mathis Olimb satte opp Røymark i en god posisjon alene med keeper, og Røymark putta den mellom beina på Ringerike-keeperen etter at han hadde dratt Arnkværn med seg over fra side til side.

Det målet kom i starten av perioden, der begge lagene bar litt preg av at de visste hvor det bar. VIF hadde to skudd i metallet, men det endte med sju scoringer og en overlegen seier for Vålerenga. Siden både Storhamar og Stavanger Oilers også vant, er det fortsatt åtte poeng opp til Storhamar og ni ned til Oilers.

[ 70 magiske sekunder var nok for Vålerenga som slo skadeskutt Oilers ]

---

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 33

Vålerenga – Ringerike 7-2 (4-2, 2-0, 1-0)

Jordal Amfi, 1859 tilskuere

Mål: 1. periode: 1-0 (2.57) Sander Thoresen (Ekelund, Nielsen), 2-0 (11.25) Mika Partanen (Olimb, Røymark), 2-1 (15.25) Thor Jørgen Friestad (Byrkjeland, Bjerketvedt), 2-2 (16.42) Sebastian Åkesson (Rimjans, Bjørnstad), 3-2 (17.36) Jørgen Karterud (Solberg), 4-2 (17.46) Sebastian Johansen (Thoresen)

2. periode: 5-2 (26.05) Mika Partanen (Johansen), 6-2 (33.18) Christopher Bengtsson (Thoresen, Taimi)

3. periode: 7-2 (43.55) Martin Røymark (Olimb, Ekelund)

Skudd: 41-21 (14-8, 15-6, 12-7)

Utvisninger: Vålerenga 4x2 min. Ringerike 2x2 min.

Dommere: Owe Lütchke & Herman Kruse Johansen

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Tommi Taimi, Daniel Bøen Rokseth, Martin Røymark, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Kalle Ekelund, Linus Rosdahl, Alex Dostie, Christopher Bengtsson, Thomas Olsen

3. rekke: Gabriel Koch, Stian Solberg, Sander Thoresen, Jørgen Karterud, Sebastian Johansen

4. rekke: Andrew Nielsen, Didrik Nøkleby Svendsen, Pontus Finstad, Magnus Brekke Henriksen

---