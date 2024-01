Ny nedtur for Zuccarello og Minnesota Wild

Minnesota Wild øynet et håp om en etterlengtet seier da de i tredje periode gikk opp i 3-1-ledelse på egen is mot gjestene fra Philadelphia. Men et Minnesota-lag i motvind klarte ikke holde på ledelsen og endte med å tape kampen etter spilleforlengelse.

Hjemmelaget har slitt tungt den siste tiden og nattens tap er det tredje bare denne uken.

Etter en målløs førsteperiode tok kampen fyr i starten av den andre. Før minuttet var spilt sendte Marcus Johansson Wilds i føringen. Knappe tre minutter senere satte Joel Farabee inn 1-1.

Resten av perioden var tom for scoringer.

Da Ryan Hartman og Matt Boldy sendte Minnesota opp i 3-1, så det lyst ut for hjemmelaget. Men Philadelphia hadde ikke tenkt å gi seg uten kamp og kjempet seg til spilleforlengelse etter scoringer av Tyson Foerster og Owen Tippett.

Tre og et halvt minutt inn i overtiden avgjorde Joel Farabee da han styrte et langskudd i mål via stanga, og ryggen til hjemmelagets keeper.

Mats Zuccarello fikk 24 minutter og 17 sekunder på isen i oppgjøret mot Philadelphia Flyers.

