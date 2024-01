Ny seier for Emil Lilleberg og Tampa Bay

New Jersey Devils jublet først, men det var Emil Martinsen Lilleberg og Tampa Bay Lightning som kunne juble sist i torsdagens NHL-oppgjør i St. Paul.

Det sto 3-3 etter ordinær tid, men Lilleberg og hans Tampa Bay stakk av med seieren etter spillerforlengelse. Den norske 22-åringen fra Sarpsborg fikk totalt 14 minutter og 56 sekunder på isen.

Dawson Mercer sendte gjestene i føringen åtte minutter ut i kampen, men to scoringer signert Luke Glendening sørget for at Tampa Bay ledet 2-1 etter den første perioden.

2-1-scoringen kom da Luke Hughes ut fra egen sone først mistet balansen og deretter pucken til Glendening. Sistnevnte sendte av gårde et langskudd som endte ferden i nettmaskene bak gjestenes keeper.

Tampa Bay beholdt ledelsen inn i tredje periode etter at begge lagene scoret ett mål hver i midtperioden, men tre minutter inn i den siste perioden sørget Nathan Bastian for balanse i regnskapet og 3-3, som også ble resultatet etter ordinær tid. Dermed gikk kampen gikk til spilleforlengelse.

1 minutt og 52 sekunder inn i overtiden sendte Darren Raddysh hjemmepublikummet til himmels da han hamret pucken opp i venstre kryss og sørget for seier til de blåkledde.