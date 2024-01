Zuccarello-assist i stortap mot Dallas Stars

Heller ikke dette oppgjøret mot gamle lagkamerater ble av den hyggelige sorten sett med Mats Zuccarellos norske øyne.

Det er det andre braktapet mot Dallas Stars på få dager. Mandag tapte Zuccarellos lag 0-4 hjemme i St. Paul.

Onsdag sørget Joe Pavelski for at vertene ledet 1-0 etter første periode, mens Matt Duchene og Roope Hintz sørget for to nye scoringer i midtperioden. Dermed sto det 3-0 før tredje periode – som skulle vise seg å bli målrik.

Matt Boldy reduserte til 1-3 i starten av siste periode, men nærmere kom ikke gjestene fra Minnesota. Dallas Stars satte inn to nye scoringer, før Ryan Hartman hamret inn 2-5 i overtall. Her var Zuccarello nest sist på pucken.

Mot slutten av perioden kom to nye Dallas-scoringer, og nok et stortap var et faktum for Minnesota Wild.

Mats Zuccarello fikk 18 minutter og 52 sekunder på isen i oppgjøret mot Dallas Stars.

