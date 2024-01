Norges nye NHL-proff avslører: – Jeg har én svakhet

– Det har vært utrolig kult å få lov å spille i NHL. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Lilleberg til NTB.

22-åringen fikk debuten i NHL for Tampa Bay Lightning lørdag, og en ny kamp tirsdag. Siden har det haglet med gratulasjoner fra Norge – og litt mobbing fra kompisene.

– Det har vært ganske mye meldinger fra venner og familie. Ikke minst på intervjuene jeg har hatt. Engelsken min er ikke noe å skryte av, sier Lilleberg lattermildt.

– Det er det som er svakheten min nå. Det er språket jeg bekymrer meg mest over. Hockeyen vet jeg at jeg kan, sier han.

Fikk tøff beskjed

Humøret er på topp for sarpingen etter to kamper i verdens største ishockeyliga. Det er en stor kontrast til møtet hans med USA og NHL.

Backen ble draftet til Arizona Coyotes i 2021. Der ble han møtt med en knalltøff beskjed. Nordmannen har en medfødt hjertefeil som aldri har plaget ham. Han sier Arizona fikk vite om den før overgangen var klar.

– Det kom fram på hjertetest da jeg kom over på treningsleir. Det virket som at de fikk helt sjokk. Da var det rett inn på sykehus og ta masse tester. Jeg fikk ikke gå på isen den uka, sier Lilleberg.

– Det var kjempenedtur å dra dit, legger han til.

Senere fikk han beskjed om at han måtte ta en operasjon. Det ville ført til opptrening på opp mot et år. Norske og svenske leger sa at han kunne vente og prioritere karrieren.

Svaret fra Arizona var at da ville ikke de satse på ham.

– En seier

– Det var kjipt, men jeg var fortsatt ung og tenkte at et av de andre lagene i NHL kanskje ville plukke meg opp. Jeg tenkte ikke noe mer på det annet enn at jeg kunne bevise at det er mulig å spille med et hjerteproblem, sier Lilleberg.

Tampa Bay Lightning ville satse på ham. Etter godt spill i farmerligaen for Syracuse Crunch, fikk han sjansen i NHL.

– Det er ikke noe jeg tenker på, men det var selvsagt en seier i seg selv å få bevist at det går, sier nordmannen.

Det han tenkte på da han gikk på isen før sin første kamp, var derimot at dette er noe han hadde jobbet for i mange, mange år.

– Helt siden jeg startet med hockey, så har det vært en drøm for meg. Det er en helt syk opplevelse. En spesiell følelse, sier han.

Tas godt vare på

Han har fått gode tilbakemeldinger i sosiale medier. I første kamp ble han kastet til ulvene og kom opp mot gode rekker. I andre kamp leverte han sitt første målpoeng med en assist.

– Det var ikke akkurat ferdigscoret, men det er kult å bidra på den måten og, sier forsvarsmannen.

Han sier at forskjellen fra Europa er kjempestor. Alt går fortere og alle er bedre.

– Spillerne tar godt vare på meg, de etablerte stiller opp, sier han.

Tampa Bay Lightning har to backer ute med skade, så det kan bli mulighet for mer spill. Lilleberg sier han tar det han kan få.

– Jeg prøver å gjøre et godt inntrykk, så får vi se hva som skjer. Jeg er glad for å ha fått sjansen, sier han.

På historisk liste

Han er den niende nordmannen med spilletid i NHL. Med to kamper har han allerede gått forbi Bjørn «Botta» Skaare som bare fikk én kamp.

Hvor han skal ende opp på den lista, er vanskelig å se for seg nå.

– Det er ikke noe jeg tenker på. Det er kult å være den niende nordmannen som får spille i NHL. Så er det bare å krige på og prøve å etablere seg, så får vi ta de plassene på lista når det kommer, sier Lilleberg.

Oppskriften er klar:

– Jeg må spille det jeg kan, gjøre det enkelt. Spille fysisk. Møte opp til treninger hver dag og gjøre det lille ekstra. Jeg har fått smakt litt på karamellen, og motivasjonen er god.

I tillegg kommer altså engelsklekser.

