VIF forsterker troppen med tidligere Oilers-spiller

Søberg spilte i Stavanger Oilers fra 2016 til 2023, og den erfarne spilleren vant totalt tre sluttspillgull for klubben.

– Han er en etablert spiller med et godt hode og god moral. Han blir en rollespiller som forsterker laget vårt, forteller sportssjef Anders Myrvold i Vålerenga i en pressemelding.

Vålerenga opplyser at Søberg er spilleklar til torsdagens kamp borte mot Lørenskog.

I 2022 forlot Søberg Oilers til fordel for slovakiske Poprad, men han returnerte til Stavanger kort tid etterpå. Etter NM-gullet i 2023 dro han videre til Grenoble, men det ble med kun ti kamper i Frankrike for 28-åringen.

– Jeg har flyttet til Oslo og familie og alt er her, så nå passet det veldig bra å gå til Vålerenga. Utenlandsoppholdet hadde høye topper og lave daler. Det har svingt veldig, og både jeg og klubben var ganske enige om at dette hadde gått som det håpet, så da valgte jeg å flytte hjem til Oslo og ta nye tak her, sier Søberg selv.

Vålerenga er som ventet innblandet i tetstriden med rivalene Oilers og Storhamar. Sistnevnte troner øverst med 78 poeng, mens Vålerenga og Oilers følger tettest med henholdsvis 69 og 60 poeng.

