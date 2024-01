Emil Lilleberg fikk NHL-debuten: Niende nordmann i verdens største liga

Forsvarsmannen fikk plass i troppen til kampen mot Boston Bruins og fikk sine første sekunder med NHL-spill kort tid ut i første periode. Totalt fikk han 11.48 minutters spilletid.

– Jeg er veldig glad for å være her, og det var veldig morsomt, sa Lilleberg til Bally Sports.

Sarpsborg-gutten ble draftet til Arizona Coyotes i 2021, men fikk ikke spille der på grunn av et hjerteproblem klubben ville at han skulle ta en operasjon for.

Selv har han sagt at han vil vente til etter ishockeykarrieren, noe norske leger har sagt at går fint.

Stolt kjæreste

Lørdag kunne både supportere og støttespillere se at drømmen hans gikk i oppfyllelse.

– Jeg syns det er utrolig moro å se han debutere i NHL – det er jo drømmen hans, sier kjæresten Anna-Marie Mosgaard til NTB.

– Jeg vet hvor mye det betyr for ham, og jeg unner ham dette så mye! Så jeg er utrolig stolt, glad og imponert over det Emil får til, sier hun.

Også ishockeypresident Tage Pettersen har fått med seg debuten. Han skrev før kampen i sosiale medier at alle med ishockeyinteresse i Norge burde følge med på kampen.

– Dette er større enn mye annet de siste dagene, skrev han.

Imponerte i farmerligaen

Selve kampen ble en nedtur for Lightning, selv om de tok ledelsen allerede etter 21 sekunder. Bruins slo hardt og kjapt tilbake og vant til slutt 7-3.

Lilleberg var på isen da det Bruins gikk opp i 2-1-ledelse. Han markerte Trent Frederic foran målet da Charlie McAvoy fyrte av et langskudd som gikk forbi de to og i mål.

Nordmannen fikk rundt fire minutters spilletid i både første og andre periode. Han var på isen igjen da Bruin gikk opp 5-3-ledelse i tredje periode.

Da slo David Pastrnak en frekk pasning forbi den norske backen og fram til Morgan Geekie som scoret.

Lilleberg fikk som nevnt aldri sjansen i Arizona Coyotes, men har spilt godt for Lightnings farmerlag Syracuse Crunch i AHL. Det gjør at han nå får sjansen på øverste nivå.

Niende nordmann

22-åringen er fra Sarpsborg og spilte for Sparta før han tok turen til Sverige og Oskarshamn før han ble draftet til USA.

Han er den niende nordmannen i historien som har fått sjansen i NHL. Norges største NHL-stjerne, Mats Zuccarello, var lørdag tilbake på isen for Minnesota Wild etter et skadeopphold.

Zuccarello markerte seg med en målgivende pasning.

---

FAKTA

Dette er nordmennene med kamper i NHLs grunnserie:

Emil Lilleberg Nilsen (1 kamp)

Mats Zuccarello Aasen (795)

Espen «Shampo» Knutsen (207)

Ole-Kristian Tollefsen (163)

Patrick Thoresen (106)

Andreas Martinsen (55)

Jonas Holøs (39)

Anders Myrvold (33)

Bjørn «Botta» Skaare (1)

---