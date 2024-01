Kun målene varmet for VIF i seieren over Oilers: – Kunne fint bikket andre veien

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Mot et særdeles skadeskutt Oilers skulle det endelig bli seier for Vålerenga, som har tapt to kamper i Stavanger der de har prestert langt bedre enn de gjorde på Jordal lørdag. Gjestene fra Stavanger fikk voldsomt dårlig betalt, og tre mål på ett minutt sikret VIF seieren.

– Hockeyen kan være merkelig noen ganger. Resultatet var bra, men prestasjonen var vel ganske medioker. Vi har spilt klart bedre kamper enn dette, og det er kun Tobias Breivolds målvaktsspill som gjør at vi vinner denne kampen. Han var outstanding, og når vi får de tre målene på ett minutt ender vi opp med tre poeng. Det må vi alltid være fornøyd med, men det var også det, sier VIF-trener Fredrik Andersson etter kampslutt.

Les flere saker om Vålerenga hockey

Tilnærmet ran på høylys dag

Om det ikke var ran på høylys dag, var Stavanger Oilers det beste laget på Jordal gjennom store deler av kampen. Gjestene fra Stavanger fikk også kampens første mål, etter at de startet med to overtallsperioder de ikke scoret på. Det gjorde at det ble en vanskelig start på kampen for VIF, som de slet med å komme seg ut av.

– Når du starter med to så tidlige utvisninger i starten av kampen, gjør det at hele laget kommer litt ut av rytmen. Du har mange spillere som spiller mye i undertall, og enkelte spillere som ikke kommer i gang med kampen før det er gått sju-åtte minutter. Det gjør jo også at Stavanger får overtaket og scorer det første målet, og da synes jeg energinivået vårt var veldig lavt. Så det var ingen god start, sier Andersson.

Blant dem som måtte vente på å komme i gang var Mika Partanen. Finnen, med gullhjelmen for Oilers, utlignet til 1-1 elleve minutter ut i kampen, etter bare noen minutter på isen.

– Det er klart at det er frustrende at vi kommer i gang på den måten her. Når vi spiller i undertall blir det ikke mange minutter på meg, så jeg måtte vente lenge på å slippe til i dag. Da vi også hadde veldig mange minutter i undertall i forrige kamp, var det jo litt frustrende å sitter der på benken, men siden vi vant så er alt greit, sier Partanen og ler.

[ 70 magiske sekunder var nok for Vålerenga som slo skadeskutt Oilers ]

– Overtallsmål godt for selvtilliten

Finnen leverte nemlig en scoring i overtall av klassisk Partanen-merke. VIFs gullhjelm blir satt nydelig opp for et skudd, som han drar inn inn fra offensiv droppsone før keeperen rekker å komme seg over. Det var også et veldig viktig mål for Vålerenga, som før det nesten ikke hadde kommet til skudd.

– Det var selvfølgelig et viktig mål. Vi kom ikke godt i gang i kampen, og det å få et overtallsmål gjorde godt både for laget og for min egen del. Vi har ikke scoret i overtall på en god del forsøk nå, så det å få med seg et overtallsmål gjør bra for selvtilliten, forteller Partanen.

Men til tross for at Oilers kom med en skadeliste lang som et vondt år, var det gjestene som styrte også etter Vålerengas utligning. Både mot slutten av den første perioden, og spesielt i midtperioden, hadde Oilers flere gode muligheter til å score både ett og to mål. Før Vålerenga slo til.

– Vi var ikke spesielt gode i dag, men tok vare på de sjansene vi fikk på slutten av midtperioden. Da kunne Oilers godt ha ledet med flere mål, så dette kunne fint bikket andre veien. Men vi tar med oss de tre poengene, selv om vi ikke spiller noen god kamp, sier Partanen.

[ Rocky vil påføre Oilers mer smerte: – Må ta anledningen når den byr seg ]

– Noen ganger kan hockey være gøy

Han plukket først opp en puck foran mål, som ble spilt i vantet bak mål av Oilers’ Philip Hagen. Det takket finnen for og satte pucken opp i nettaket. 20 sekunder senere kom VIF fire mot to, da Christopher Bengtsson til slutt satte inn pucken via tverrliggere og skøyta til Henrik Holm. Før Martin Røymark satte inn 4-1 et halvt minutt senere, da Partanen igjen hadde plukket opp pucken bak mål og funnet Røymark.

– Noen ganger kan hockey både være ganske enkelt og veldig gøy, og jeg tror vel knapt jeg har vært med på lignende før. Men jeg stoler på mine lagkamerater og synes samspillet med de på min rekke blir bedre og bedre, og da er det også enklere for meg å prestere. Så det var bare utrolig kult, sier Partanen.

På benken kunne ikke hovedtrener Andersson annet enn å smile.

– Tre mål på ett minutt er veldig uvanlig, men når det skjer er det enda kulere. Hvorfor vi spiller nesten 60 minutter uten å skape så mye, for så å score tre mål på ett minutt er vanskelig å si, men vi får en liten energiboost av det første målet. Det kan være at de dropper litt konsentrasjonen og kanskje motivasjonen med tanke på det de har vært igjennom, og da kan hockey være et morsomt spill, sier Andersson.

[ Elendig avslutning på 2023 for VIF: – Veldig skuffet ]