70 magiske sekunder var nok for Vålerenga som slo skadeskutt Oilers

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Vålerenga startet året med en sterk borteseier mot Lillehammer, mens Oilers tapte for Storhamar. For begge lag var dermed lørdagens oppgjør, som var det første mellom lagene på Jordal, særdeles viktig i kampen for å henge på Storhamar på tabelltopp. Med seier kunne også Vålerenga skaffe seg litt pusterom ned til Oilers på plassen under.

Med alle skadene gjestene har lå alt til rette for nok en VIF-seier på Jordal, da Vålerenga selv var forsterket med Gabriel Koch og Stian Solberg fra U20-VM, mens Tommi Taimi var tilbake etter sykdom. Daniel Bøen Rokseth fikk ingen straff etter sin utvisning mot Lillehammer, så også han var med for Vålerenga.

Likevel var det gjestene som fikk muligheten til å ta en tidlig ledelse, da Vålerenga pådro seg to tominuttere i løpet av de første fem minuttene av kampen. Det er sjeldent en god oppskrift mot et powerplay-sterkt Oilers-lag, men Vålerenga klarte å drepe begge utvisningene.

– Det var en tøff start for oss med alle utvisningene, men vi klarte å komme oss igjennom det og komme inn igjen i kampen. At vi har Gabby, Stian og Tommi tilbake betyr veldig mye for oss, da de utgjør en stor forskjell i spillet vårt, sa Mathis Olimb i den første pausen.

VIF utlignet Oilers’ ledelse

Der Vålerenga kunne utnyttet seg av et litt skjørt Oilers-lag med å gå ut knallhardt fra start, var det nøyaktig det motsatte som skjedde. Etter de tidlige utvisningene fikk Oilers et tidlig overtak på kampen, og tok ledelsen før ti spilte minutter. Pucken havnet nede i vantet bak mål hos Dan Kissel, som slo den midt foran mål. Der kom Simon Bourque skliende, og fikk satt pucken inn bak Tobias Breivold.

På det tidspunktet var det 0-7 i skudd, og Oilers hadde et klart spillemessig overtak. Så skjer det som så ofte skjer i hockeykamper, da målscorer Simon Bourque pådrar seg en utvisning for holding. Vålerenga setter opp et godt overtall, som ender opp hos Mika Partanen, som dunker pucken i mål som så mange ganger før fra offensiv droppsone.

Etter utligningsmålet svingte momentumet i kampen igjen, og Vålerenga så ut som et helt nytt lag med langt mer intensitet. Vertene gikk mye bedre på skøyter, skapte sjanser og fikk varmen inn i et bunnfrossent publikum som måtte ut i kulden på grunn av brannalarmen før kampen.

Partanen ga VIF ledelsen

Resten av perioden var ganske jevn, uten at noen av lagene skapte de helt store sjansene. Christoffer Karlsen prøvde seg helt på slutten, men godt presset av Tommi Taimi fikk han ikke pucken rundt Breivold og tilbake i mål. Dermed ebbet perioden ut med 1-1.

Midtperioden startet jevnt og sjansefattig. Få skudd ble løsnet de første fem minuttene, men det tok seg opp etter hvert. Thomas Olsen var nære på å tre en puck inn foran mål, men Oilers fikk rensket unna før VIF fikk pirket pucken i mål. Også gjestene hadde sine skuddmuligheter, i en jevn affære på Jordal.

Vålerenga slet med å skape de store sjansene også i midtperioden, men som i den første perioden var det Mika Partanen som skulle score ut av ingenting fire minutter før periodens slutt. Oilers’ Philip Hagen spilte pucken i vantet bak mål. Den pucken ble plukket opp av Mika Partanen, som satte den opp i nettaket.

Ketsjupeffekt for Vålerenga

Det målet ut av ingenting førte til en ketsjupeffekt for VIF, som scoret to mål til de neste to minuttene. Dermed gikk Vålerenga fra 1-1 til 4-1-ledelse på litt over tre minutter, og spesielt 3-1-målet var det høy klasse over. VIF kom fire mot to, da Thomas Olsen og Alex Dostie kombinerer fint før de slipper pucken ut til Christopher Bengtsson som putta pucken i mål via tverrliggeren og skøyta til en utspilt Henrik Holm.

Holm måtte se nok en puck suse forbi seg bare 50 sekunder senere, og igjen kom forarbeidet fra bak mål. Mika Partanen plukket opp pucken, ventet lenge og plukket ut Martin Røymark. Han skled bakover og fikk sneket pucken inn under Holm i Oilers-buret. Dermed gikk det fra en jevn kamp til nærmest avgjort på tre minutter i slutten av midtperioden.

Stavanger Oilers ga det et forsøk i starten av den tredje perioden, da gjestene trykket til fra start i jakten på et reduseringsmål. Christoffer Karlsen var svært nære fem minutter ut i perioden, da han fikk pucken rett foran mål, men skuddet gikk via Tobias Breivold i stolpen og ut.

Resultatet bedre enn prestasjonen

Oilers fortsatte trykket, og da vi nærmet oss ti minutter igjen å spille klinket målscorer Bourque pucken i metallet bak Tobias Breivold. Kalle Ekelund pådro seg like etter en tominutter, og «Tuben» måtte plukke frem flere gode redninger for å holde på Vålerengas tremålsledelse.

Fem minutter før slutt kom det nok en stor mulighet for Oilers, som ble skutt utenfor. Oilers fikk voldsomt dårlig betalt for sin innsats på Jordal denne lørdagen, da Vålerenga scoret tre mål på ett minutt mot slutten av midtperioden og vant kampen på de 70 sekundene.

Prestasjonene var på ingen måte like bra som resultatet, men det spiller ikke så stor rolle når du vinner. Dermed fikk Vålerenga ni poeng ned til Oilers, med en kamp mer spilt. Opp til Storhamar er det fortsatt også ni poeng, etter at serielederne vant tosifret hjemme mot Lørenskog.

---

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 31

Vålerenga – Stavanger Oilers (1-1, 3-0, 0-0)

Jordal Amfi, 5259 tilskuere. Utsolgt.

Mål: 1. periode: 0-1 (8.29) Simon Bourque (Kissel, Trettenes), 1-1 (11.32) Mika Partanen (Dostie, Taimi)

2. periode: 2-1 (36.06) Mika Partanen (uassistert), 3-1 (36.27) Christopher Bengtsson (Dostie, Olsen), 4-1 (37.14) Martin Røymark (Partanen, Olimb)

3. periode: Ingen mål

Skudd: 26-37 (9-11, 10-17, 7-9)

Utvisninger: Vålerenga 5x2 min. Stavanger Oilers 1x2 min.

Dommere: Robert Hallin og Marcus Wannerstedt

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Tommi Taimi, Daniel Bøen Rokseth, Martin Røymark, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Stian Solberg, Andrew Nielsen, Alex Dostie, Christopher Bengtsson, Thomas Olsen

3. rekke: Gabriel Koch, Kalle Ekelund, Sander Thoresen, Jørgen Karterud, Sebastian Johansen

4. rekke: Didrik Nøkleby Svendsen, Linus Rosdahl, Pontus Finstad, Magnus Brekke Henriksen, Christian Torrisen

---