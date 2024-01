Rocky vil påføre Oilers mer smerte: – Må ta anledningen når den byr seg

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Etter ti sesonger og hele seks NM-gull pakket Daniel Bøen Rokseth sakene og flyttet hjem til Oslo, for spill i Vålerenga. 32-åringen medgir at den første kampen tilbake i DNB Arena var meget spesiell for han.

– Det har vært veldig rart, og spesielt kampene i DNB Arena var spesielle. Da går du rundt i gangene du har gått i mange år, men har på deg feil tøy og går i feil garderober og sånt. Jeg måtte virkelig fokusere på å ikke gå inn i feil boks på det første byttet i første kampen der borte, men nå har jeg blitt kjent med gutta og blitt glad i klubben her også. Så det blir nok ikke så spesielt når de kommer hit, forteller Daniel Bøen Rokseth til Dagsavisen.

Vil slå gamle kjente

Der Oilers gikk på et tap for Storhamar torsdag, og pådro seg to nye skader, gikk Vålerenga seirende ut av bortekampen mot Lillehammer. Dermed er oppgaven for Rokseth og co. å påføre Oilers nok et tap, slik at VIF får litt større avstand nedover på tabellen.

– Vi er klare for å påføre Oilers mer smerte. Det har vært to jevne kamper i Stavanger, der vi har tapt begge, så det er klart at vi må ta anledningen når den byr seg nå og slå tilbake med en seier. Vi ligger jo ganske jevnt med den på tabellen også, så det er helt klart en viktig kamp poengmessig. Både ned til Oilers, men også for å holde følge med Storhamar, sier Rokseth.

Han erkjenner at han har litt vondt av den skadekrisen gamlelaget går gjennom, men sier samtidig at det er en del av «gamet».

– Det er alltid gøy å spille mot gode kompiser og gamle lagkamerater, og ekstra gøy er det selvfølgelig da å vinne. Jeg har mange kjempegode kompiser på Oilers, og unner dem alt godt, med unntak av når de møter oss. Det er uheldig for dem at de har så mange skader, og jeg synes jo litt synd på dem i den situasjonen de er i nå, men samtidig er det nå vi må benytte oss av muligheten, forteller Rokseth.

Flere backer tilbake for VIF

Akkurat nå mangler Oilers Kristian Østby, Anders Tangen Henriksen, Didrik Baanerud, Henrik Holm, André Bjelland Strandborg, Andreas Klavestad, Thomas Higson, Tommy Kristiansen og Martin Gran. På toppen av det har Sander Husebø lagt opp. Selv om back-korpset til VIF var noget tynt i kampen mot Lillehammer, er det bedring å spore for Vålerenga.

Gabriel Koch og Stian Solberg er tilbake fra U20-VM og klare til kamp. Det samme er Daniel Bøen Rokseth, og muligens også Tommi Taimi, som sto over mot Lillehammer grunnet sykdom.

– Vi hadde litt få backer tilgjengelig der på et tidspunkt ja, med Daniel utvist og Andrew i utvisningsboksen, samtidig som Gabriel, Stian og Tommi ikke var med. Da var det veldig kult å se at Bastien Semmerud-Garcia og Herman Mowe tok steget opp når vi trengte det, sier VIF-trener Fredrik Andersson og fortsetter:

– Mot Stavanger blir Solberg og Koch klare. Taimi er fortsatt litt usikker, da han har vært sjuk. Det er ikke umulig at han kan bli med, men vi får se hvordan han føler seg i morra. Med Rokseth vet vi ikke om det blir noe mer enn bare den utvisningen han fikk mot Lillehammer, men vi regner med at han også er med, forteller Andersson.

Advarer mot et skadet dyr

På grunn av Oilers skadekrise meldte Dagsavisen RA torsdag kveld at Stavanger Oilers vurderer et fremstøt mot Benjamin Byrkjeland, som var ferdig i Vålerenga tidligere i uka. Dermed er det en mulighet for å se Byrkjeland mot Vålerenga på Jordal.

– Hehe, det hadde jo vært litt spesielt å spille mot han den samme uken vi ble enige om at han skulle dra. Du vet aldri i denne bransjen, og det er ingen hard feelings mellom oss og Byrkjeland. Hvis han tror det blir lettere å få spilletid i Stavanger ønsker vi han lykke til med det, men det er ikke opp til oss å ta den avgjørelsen. Det eneste jeg vet er at han skulle på ferie til Mallorca, så vi får se om han dukker opp, sier Andersson og ler.

Vålerenga-trener Fredrik Andersson sier de ikke kan undervurdere Oilers, til tross for at det er skadekrise i Stavanger. (Pål Karstensen)

Etter to tap i Stavanger, ønsker både Andersson og Rokseth å vise at de også kan slå Oilers. I det som blir lagenes første møte på Jordal denne sesongen.

– Vi vet hvor viktig kampen er med tanke på tabellsituasjonen, men den er også viktig for oss på den måten at vi trenger å vise at vi kan slå dem. Vi spilte god hockey i begge kampene i Stavanger og tapte begge, men kommer vi opp på nivået som vi viste i første perioden mot Lillehammer tror jeg vi skal ha gode muligheter til å vinne, forteller Andersson.

Begge advarer imidlertid mot å ta lett på et skadet dyr. Det er da Stavanger Oilers ofte er farligst.

– Det er ofte da man går sammen som gruppe og som lag, og viser hva som bor i dem når det kommer litt motgang. Det er mye enklere å spille hockey når alt flyter på og du vinner kamp etter kamp. Det fikk vi jo selv erfare her tidligere denne sesongen, da vi hadde den rekka med seiere på rad når alt bare fløt på. Siden har det gått litt mer opp og ned, men det er da man viser styrken i gruppa. De kommer nok hit for å spille tight hockey og vil nok ikke by på for mye. Derfor må vi være veldig nøyaktig i vårt spill for å vinne, sier Andersson.

