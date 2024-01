Når sport blir vold

TV-bildene av Frisk Askers Olivier Dame-Malkas nedslagning av Stjernens 18-årige Sondre Grønli i Stjernehallen er et sjokkerende syn. Hadde dette skjedd på åpen gate ville Dame-Malkas blitt arrestert. Nå vurderer Stjernen å politianmelde hendelsen.

Hendelsen inntraff i slutten av andre periode da Dame-Malkas kastet hanskene og dundret løs i ansiktet på Sondre Grønli som ble liggende blodig på isen. Det var bare tilfeldigheter som gjorde at Grønli ikke ble slått bevisstløs i fallet også.

Dame-Malkas kontrakt med Frisk Asker løper ut torsdag i neste uke. Den blir ikke forlenget. TV2s ishockeyekspert Jörgen Wahlberg var rystet over det han så. – Det er en kjempeskandale om han velger å gjøre det fordi kontrakten går ut i dag. Det er helt uaktuelt å pisse på norsk hockey på denne måten. Det er den største skandalen jeg har sett i Norge hvis det er tilfellet, sa den tidligere Stjernen-spilleren under sendingen.

Kampen ble stoppet i nesten 14 minutter etter slagsmålet. Grønli gikk selv av isen. Begge de involverte fikk matchstraff som følge av hendelsen.

Ja, ishockey er en kampsport og slåssing innenfor visse rammer er en del av kulturen. Men foreldre som så Kveldsnytt torsdag sender ikke barna sine til en slik idrett. Heldigvis var ishockeypresident Tage Pettersen krystallklar til NRK. Slik oppførsel er helt uakseptabel. For det er ikke dette unge gutter og jenter lærer på landets ishockeyskoler.

Verre var uttalelsene fra Frisk Askers sportssjef Vidar Wold. Han nærmest bagatelliserte hendelsen og pekte på at det var Stjernen-spilleren som startet slåsskampen. – Så ender det med et kjedelig utfall for Stjernen-spilleren, sa han til VG. Og mente at saken ble blåst opp.

Ishockey skal være en tøff sport innen visse rammer. Men det er ikke boksing. Det er en evig diskusjon innen sporten hvor langt dommerne skal la slåsskamper gå før de griper inn. Her grep de inn umiddelbart, men klarte ikke å hindre det som framsto som ren vold. Olivier Dame-Malkas var involvert i en hendelse også i desember da han fikk tre kampers karantene. Kampen mot Stjernen ble hans siste for Frisk Asker. Men saken bør følges opp av politiet. Slik oppførsel må gi mer enn noen kampers formell utestengelse.

