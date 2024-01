VM-nedrykk for det norske U20-landslaget etter tap for Tyskland

Norge tapte fire kamper mot USA, Tsjekkia, Slovakia og Sveits i gruppespillet. Torsdagens kamp var således vinn eller forsvinn. Til slut ble det forsvinn da tyske Moritz Elias ble matchvinner 58 sekunder ut i forlengningen.

Tyskland slo Finland i sitt gruppespill, men røk for Latvia og havnet i nedrykningskamp mot Norge.

Norge slo det tyske laget i en oppkjøringskamp i Sverige før jul.

Tyskerne tok ledelsen 1-0 etter 9.40 minutters spill ved Kevin Bicker som litt for enkelt fikk pucken forbi den norske målvakten Markus Stensrud. Så utliknet Noah Steen til 1-1 3.50 før slutt i 1. periode.

Veit Oswald sendte Tyskland tilbake i føringen midveis i midtperioden, men Mats Bakke Olsen førte det norske laget inn i kampen igjen da han utlignet til 2-2.

I tredje periode sendte Phillip Sinn tyskerne i ny ledelse før Ralf Rollinger økte til 4-2. Michael Brandsegg-Nygård tente et lite norsk håp da han reduserte til 3-4 i overtallsspill. Olsen satte sitt andre mål for dagen da han utlignet til 4-4 med under fire minutter igjen av kampen.

Neste junior-VM spilles i Ottawa, Canada, i desember-januar, men det blir uten norsk deltakelse.

