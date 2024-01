Storhamar fosser videre – slo Oilers igjen

Peter Quenneville, Kenneth Gulbrandsen og Peter Quenneville (to) scoret målene som ga 4-1-seier i Stavanger. Tre av dem ble assistert av kaptein Petter Thoresen.

Oilers var nest best i to perioder, men hadde noe på gang før gjestene effektivt fjernet all tvil mot slutten av siste periode.

Tristin Langan gjorde Oilers' 1-1-scoring etter snaut 16 minutters spill.

Storhamar har denne sesongen vunnet samtlige fire seriekamper mot den regjerende seriemesteren. Hedmarkingene har ikke tapt siden smellen mot Vålerenga 4. november.

Etter 29 kamper står Storhamar med 75 poeng. Vålerenga er ni poeng bak med én kamp mindre spilt, mens Stavanger Oilers står på 60 poeng fra 27 oppgjør.

VIF fikk med seg 5-2 fra bortekampen mot Lillehammer. Vertene skapte spenning med en 2-3-redusering, men kom aldri nærmere poeng.

Det endte 5-3 til Frisk Asker over Stjernen i Fredrikstad. Kampen vil bli husket for skandaleoppførselen til Olivier Dame-Malka, som mot slutten av midtperioden kastet hansken og slo ned Stjernens 18-årige Sondre Grønli.

Sparta vant 3-1 borte mot Lørenskog, mens sisteplasserte Comet Halden vant bunnkampen mot Ringerike 3-2 etter straffeslagkonkurranse.