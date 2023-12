Elendig avslutning på 2023 for VIF: – Veldig skuffet

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Allerede før kampen hadde begynt ble det dramatisk i Jordal Amfi, da brannalarmen gikk ti minutter før kampstart. Det gjorde at kampen ikke begynte før nærmere 16.30.

Og det så ikke ut som om VIF hadde klart å riste av seg rystelsen som fulgte med brannalarmen, for Stjernen slukket brannen i Jordal Amfi og tok med seg alle poengene etter at de vant 3-1.

Dermed ble det et blytungt jubileum for duoen Martin Røymark og Mathis Olimb, som begge rundet 200 kamper for klubben lørdag.

– Det var dårlige greier. Hva som skjer vet jeg ikke. Det var en forferdelig 2. periode. Så får de et tidlig mål i 3., og vi jobber for å ta igjen en tomålsledelse. Det var ingen bra kamp av oss, sier jubilant Røymark.

– Vi skal jo slå alle hjemme, så det var ikke det vi hadde sett for oss. Det var jo mye folk, så det er synd at vi ikke kunne gi de en bra kamp. Det var fort den svakeste kampen så langt denne sesongen, så det var ordentlig skuffende.

VIF Hockey møtte Stjernen lørdag. (Oskar Wikestad)

VIFs trener: – Alt annet enn bra

Trener Fredrik Andersson var langt nede etter kampen da han møtte Dagsavisen.

– Det var alt annet enn bra. Det er skikkelig skuffende det vi leverer. Vi gjør en veldig dårlig kamp, en dårlig innsats tvers gjennom. Jeg er veldig skuffet, sier Fredrik Andersson til Dagsavisen.

– Hvorfor kommer man ikke opp på nivå?

– Det er et godt spørsmål. Vi blir nok litt for bekvemme i enkelte situasjoner. Vi skaper ikke nok og er ikke gode nok. Vi taper de viktige situasjonene i kampen, også får vi ikke pucken i mål. Da taper vi, sier treneren.

Jørgen Jørgen Karterud i aksjon for VIF Hockey mot Stjernen lørdag. (Oskar Wikestad)

Langt opp

Det meget skuffende hjemmetapet gjør at VIF nå har ni poeng opp til serieleder Storhamar, etter å bare ha vunnet to av de siste fem kampene. Seriegullet henger i en syltynn tråd nå for Fredrik Andersson og co., selv om de har en kamp mindre spilt enn serielederne fra Hamar.

– De taper jo ikke mye, men vi tenker ikke så mye over det. Vi har ikke råd til å tape så mange kamper, og hvert fall ikke hjemme. Vi har nok slurvet litt på det vi har vært gode på den siste tiden. Vi må tilbake til der vi var, for det har ikke sett ut så bra de siste kampene, sier Røymark.

– Det er ikke bra at ledelsen har økt så mye. Vi har tapt tre av de siste fem og den ene seieren kom jo etter overtime. Vi må finne ut av hvorfor vi ikke har vært bedre. Vi har nok vært litt for fornøyde. Vi må alltid klare å jobbe hardere enn motstanderen, men i det siste har vi trodd at det går av seg selv. Det går ikke. Vi må tilbake til knallhard jobbing. Vi må ofre mer, sier Andersson.

Kjedelige to første perioder

Som nevnt gikk brannalarmen før kampstart, og da lagene først kom i gang, virket den første perioden å være preget av brannalarmen og det sjokket som kom ved brannalarmen. VIF hadde to flere skudd på mål, men klarte ikke overliste Stjernen-målvakten, og heller ikke da de var en mann mer i fem minutter. Det kom etter en stygg takling av Kristian Marthinsen kvarteret ut i perioden.

Ellers var det lite å skrive hjem om fra den første perioden, som endte målløs, og det var det sannelig lite å melde om fra den andre også. VIF virket tannløse fremover, men i midtperioden fikk vi hvert fall en scoring. Den kom – dessverre for VIF-fansen – til gjestene fra Fredrikstad, da fire minutter og 29 sekunder sto på kampuret.

VIF hadde pucken inne i Stjernens sone før gjestene brøt og kontret. J.J. Piccinich, som tidligere har spilt i AHL (nivået under NHL), gjorde alt på egen hånd da han fikk pucken på åtte-ni meter. Alene med Tobias Breivold la mannen med gullhjelm pucken over den ene leggskinnet til målvakten og til 1-0.

Det gjorde at det sto 1-0 etter 40 av 60 minutter.

VIF Hockey møtte Stjernen lørdag. (Oskar Wikestad)

Viktig Vålerenga-redusering

Vondt ble til verre for VIFs del 97 sekunder ut i 3. periode. En for hard pasning til Martin Røymark, som endte med at pucken traff skøyta til veteranen også til en Stjernen-spiller, gjorde at gjestene satte fart. Pucken endte til slutt opp hos Grant Mismash, som hamret den i mål bak Breivold til 2-0.

Og det så enda mørkere ut for VIF da de var i undertall midtveis ut i 3. periode på 0-2, og ble presset langt bakover i banen, men det var først med en mann mindre på isen at hjemmelaget scoret. Etter at Stjernen spilte pucken fram og tilbake i VIFs sone, brøt Sebastian Johansen og fant Mathis Olimb.

Olimb var rolig da han forserte med pucken inn i Stjernens sone, før han fant Johansen, som hadde fått opp farten etter at han brøt noen sekunder tidligere i egen sone. Vålerengas nummer 47 tok imot pucken med skøyta før han la den i mål, via Stjernen-keeperen, og til 1-2. Da var det kamp igjen!

Etterpåklokskap

VIF presset voldsomt på for scoring mot slutten av den tredje perioden, med VIF-fansen som lagde veldig bra liv. Andersson tok timeout med to og et halvt minutt igjen, og etter at VIF vant pucken etter et dropp like etter, tok de ut Breivold.

Men det skulle vise seg å bli skjebnesvangert. VIF mistet pucken noen sekunder etter at Breivold gikk av, og da hadde Jonathan Hafsmo null problemer med å sette pucken i det åpne målet. Dermed endte det 3-1 i årets siste kamp for VIF.

– Vi vant droppen, men vi må ransake oss selv. Vi burde kanskje tatt ut målvakten litt senere, men det er lett å være etterpåklok, avslutter Andersson.

Les mer om ishockey her!

[ VIF-talentene Solberg og Koch med i VM-troppen til U20-landslaget ]

[ Hyllet VIF-fansen etter seier på sudden: – De gjorde Asker om til hjemmebane (+) ]

---

Kampfakta

Ishockey, eliteserien menn

Vålerenga-Stjernen 1-3 (0-0, 0-1, 1-2)

Jordal Amfi, 3000 tilskuere

Mål: 0-1 J.J. Piccinich (24.29), 0-2 Grant Mismash (31.37), 1-2 Sebastian Johansen (39.14), 1-3 Jonathan Hafsmoe (57.53)

Skudd på mål: 33-24 (12-10, 6-9, 15-5)

Utvisninger: Vålerenga 4 x 2 min, Stjernen 5 x 2 min.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen