Hyllet VIF-fansen etter seier på sudden: – De gjorde Asker om til hjemmebane

Kampen var den første for VIF på hele 20 dager, noe som kampen til tider bar preg av. Likevel var det til slutt VIF som kunne strekke hendene i været for en sterk seier etter scoring i overtime, til 4-3-seier.

– Det var deilig å vinne. Det var jo første kamp på nesten tre uker for oss, så vi var litt usikre på hvordan vi så ut. Vi kom ut veldig bra og spilte bra til vi ledet 3-1, før vi roter det til. Men det er sterkt å vinne til slutt. Det var jo på bortebane, og Frisk er gode. Uhyre deilig, sier Martin Røymark til Dagsavisen.

– Var det fortjent?

Han bruker litt tid, før han svarer:

– Det er alltid fortjent når man vinner, sier han og ler.

– Det var spesielt deilig å juble og feire med Vålerenga-fansen, som virkelig lagde lyd og liv i dag. Jeg vil virkelig trekke frem dem som den tolvte mannen. VIF-fansen gjorde Varner om til hjemmebane for oss. Det var helt magisk.

– Det ga oss den lille ekstra boosten, helt seriøst. Det satte vi veldig stor pris på, og vi kan takke dem.

Ting å jobbe med

Trener Fredrik Andersson sier:

– Det var en kul hockeykamp med mange mål og store sjanser til begge lag. Vi har jo ikke spilt på veldig lenge, men det var en god energi i laget og vi spilte pucken bra over hele banen. Det finnes en del defensivt som kunne vært bedre, men det skal vi jobbe med fremover.

Også han var full av lovord om VIF-fansen.

– De var helt utrolig bra! De hjelper oss med den ekstra energien som man trenger. Man hører dem på isen og på tribunene, og de hjelper oss for å få det ene bonuspoenget som vi får i overtime.

Raske scoringer

1-0 kom etter et praktangrep etter 15 minutter. På utsøkt vis fant Tommi Taimi – nærmest fra død vinkel bak mål – Mathis Olimb foran mål. Han slapp uselvisk til rekkekamerat Mika Partanen, som banket pucken i mål fra kloss hold.

1-0 ble til 2-0 tre og et halvt minutt senere ved Thomas Olsen, som hamret pucken i mål fra kloss hold.

Etter pausen reduserte Anton Holm for vertene, før tidligere Frisk-spiller Sebastian Johansen sendte Vålerenga opp i 3-1-ledelse.

– Vi virket ikke for fornøyde på 3-1, men de fikk en rask en etter at vi scoret 1-3. Da fikk de mye energi. Da ga vi fra oss flere store sjanser som gjorde at de til slutt utlignet til 3-3, men vi kunne også scoret flere før de utlignet, sier Røymark.

– Man mister litt konsentrasjon etter 3-1. Det er jo ingenting sikkert, selv om man leder med to mål. De kjører virkelig på da, og det var vi ikke helt forberedt på. Det forandret kampbildet helt, men selv på 3-3 følte jeg at vi hadde god kontroll. Jeg var ikke veldig nervøs, og jeg visste at vi kom til å vinne, om vi fortsatte å spille som vi pleier. Og det gjorde vi, sier Andersson og smiler.

Tobias Fladeby reduserte imidlertid umiddelbart for Frisk, før Mats Frøshaug utlignet 17 sekunder senere. Dermed var kampen helt åpen inn i tredje periode.

I den siste perioden kom begge lag seg til flere gigantiske sjanser, men fantastisk keeperspill fra begge lag sendte kampen ut i spilleforlenging, hvor Christopher Bengtsson fikset seieren.

Dermed endte det 4-3.

– Hele laget spilte bra i dag, men Thomas Olsen gir alt i hvert bytte og scorer mål, takler og kunne fort putta flere mål. Han var virkelig bra i dag, sier Røymark om rekkekameraten.

Stjernen neste

Ettersom også Serieleder Storhamar måtte ut i ekstraomganger for å sikre 3-2-seier borte mot Stjernen, er det fortsatt sju poeng som skiller lagene i toppen. Vålerenga har riktignok én kamp mindre spilt.

Nå venter Stjernen lørdag.

– Vi vet at de spiller en fartsfylt hockey, så vi kan ikke gi de så mange sjanser. Vi må passe på hvor vi mister pucken, men vi skal fortsette å skape så mye som vi gjorde, for de er ikke all verden defensivt. Vi må holde fart i pucken. Alle som så oss mot Frisk må jo tenke at det er veldig kult å se oss. Det blir nok fullt, så jeg håper at alle kjenner sin besøkelsestid og kommer, sier Andersson.

– Nå er vi inne i det. Jeg regner med at vi spiller bedre mot dem. Det har jo vært en uvant lang pause, så det er bare å kjøre på nå, og male på videre. Jeg håper på fullt hus og fulle tribuner. Det hadde vært veldig gøy, avslutter han.

Kampfakta

Frisk Asker – Vålerenga 3-3 e.f. (0-2, 3-1, 0-0, 1-0)

Mål:

1. periode: 0-1 (15.28) Mika Partanen (Mathis Olimb, Tommi Taimi), 0-2 (19.07) Thomas Olsen (Partanen, Alex Dostie).

2. periode: 1-2 (21.13) Anton Holm (Hampus Gustafsson, Håkon Pedersen), 1-3 (30.21) Sebastian Johansen, 2-3 (30.41) Tobias Henanger Fladeby (Eskil Wold), 3-3 (30.58) Mats Frøshaug (Olivier Dame-Malka).

3. periode: Ingen.

Forlengning: 3-4 (63.29) Christopher Bengtsson.

Utvisninger: Frisk Asker 4 x 2 min., Vålerenga 5 x 2 min.

