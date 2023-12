Ny seier for Minnesota Wild – fortsatt uten skadd Zuccarello

For tredje gang på rad var heller ikke nordmannen Mats Zuccarello på banen på grunn av skade.

NHL-oppgjøret gikk av stabelen mot Montreal Canadiens i Montreal. Den endte med samme sluttsifre som forrige kamp mot Bostons Bruins, med 4-3-seier til Wild.

Og akkurat som i forrige kamp mot Bruins, var det russeren Kirill Kaprizov som scoret det forløsende målet i spilleforlegning.

Wild ledet 2-0 etter første periode etter scoringer av Matt Boldy i powerplay og Marco Rossi, mens hjemmelaget gjorde midtperiodens eneste mål ved David Savard.

Canadiens vant tredje periode med 2-1 etter at Nick Suzuki først utlignet for Monteal-laget. Så sørget Brock Faber for at Wild nok en gang gikk opp i ledelsen. Tredje periode endte med at Juraj Slafkovsky sørget for 3-3.

I spilleforlengelsen var det altså Kaprizov som reddet Wild nok en gang. Han hadde allerede notert seg for to assists tidligere i kampen, og etter knappe fem minutter inn i spilleforlengelsen fastsatte han sluttresultatet til 4-3 til Wild.

Mats Zuccarello måtte altså stå over sin tredje kamp på rad.

I NHL går man ikke ut med detaljer rundt skader. I Zuccarellos tilfelle er det bare blitt opplyst at det er snakk om en såkalt «upper-body injury» (skade i overkroppen).

Minnesota Wild har ny kamp mot Bostons Bruins på lørdag, men Zuccarello blir neppe klar før tidligst til romjulens kamper.