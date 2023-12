Zuccarello scoret da Minnesota Wild vant på straffer mot Calgary Flames

Det sto 2-2 etter ordinær tid da Zuccarello og hans Minnesota Wild torsdag tok imot Calgary Flames. Det var stillingen også etter forlengning, og kampen måtte dermed avgjøres på straffeslag.

Der var Zuccarello sikker som banken og satte det første straffeslaget i mål. Etter at Jegor Sjarangovitsj scoret på den påfølgende straffen for Calgary Flames, bommet begge lag på sine to neste straffer. Til slutt var det straffen til Matt Boldy som ble avgjørende.

Amerikaneren scoret også kampens første mål da han fire minutter ut i første periode snappet pucken fra Calgary-forsvaret og sendte den i nettet bak gjestenes keeper. Ledelsen holdt seg til 13 minutter var spilt av midtperioden.

I overtallsspill sørget Sjarangovitsj for balanse i regnskapet, før Blake Coleman sendte gjestene i føringen drøye fire minutter inn i siste periode.

Den ledelsen holdt kun holdt i 45 sekunder. Da utlignet Marco Rossi for Minnesota til 2-2, som sto seg ut ordinær tid og spillerforlengelse. Etter straffer var det til slutt Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild som kunne juble.

Nordmannen fikk 18 minutter og 48 sekunder på isen.