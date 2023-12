Totalkollaps av VIF: - Piss dårlig!

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Vålerenga kom aldri opp på nivå i hjemmeoppgjøret mot Sparta lørdag. De inviterte til hockeyfest, men de eneste som kunne feire lørdag, var gjestene fra Sarpsborg.

VIF ble sendt hjem som slakt og tapte hele 1–5 i det siste oppgjøret før ferien. Neste kamp er ikke før 4. juledag mot Frisk Asker.

– Denne kampen var en tjenestefeil av oss, rett og slett. Det var piss dårlig fra alle sammen. Dette er en kamp vi må glemme så fort som mulig. Vi må bare lære og bli bedre. Det er lite annet vi kan gjøre, sier Jørgen Karterud etter tapet.

Stortapet for VIFs del, kombinert med seieren til Storhamar over Comet, gjør at Storhamar fortsetter på toppen av tabellen, fire poeng foran Vålerenga. Differansen økte til tre poeng lørdag.

– Det er selvfølgelig tungt å ta ferie etter et sånt tap. Blytungt. Vi ville vinne og følte oss bra, men vi hadde ingenting å stille opp med, sier Karterud.

Oslo-klubben fikk det meget tøft hjemme mot Sparta da Tim Daly sendte gjestene i ledelsen etter bare snaue fem minutter.

Hans Kristian Jakobsson (to mål) og Jonathan Hermansson sikret fire måls ledelse før den siste perioden.

Martin Grönberg satte inn Spartas femte mål, før Alex Dostie endelig fikk hull på byllen for vertene, sju minutter inn i den siste perioden.

– Vi kom ikke opp på nivå i 1. periode. Da var vi kkke gode nok, rett og slett. Vi var ålreite i 2. periode, og vi hadde to-tre skudd i stanga. De gikk ikke i mål, og så scorer de selvfølgelig på alt. Da de gikk opp i 4-0, kjente vi at det ble litt for tøft, sier Karterud.

– Vi hadde en go i garderoben og det var ingen som skyldte på andre enn seg selv. Men det er klart – det var vrient å hente opp 4–0. Men vi avsluttet kampen sterkt, hvert fall. Vi må opp i ringa nå, sier Karterud.

Om den første halvdelen av sesongen, sier Karterud:

– Vi må ikke grave oss ned, selv om vi tapte klart nå. Vi har tross alt bare tapt én hjemmekamp i år. Men her og nå, når vi snakker rett etter kampen, er det klart at det er utrolig surt å tape.

---

Kampfakta

Vålerenga – Sparta 1–5 (0-2, 0-2, 1-1)

2588 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0–1 (5.56) Tim Daly (Hans Kristian Jakobsson, Marcus Fagerudd), 0–2 (15.39) Jakobsson (Emil Lundberg, Niklas Roest).

2. periode: 0–3 (31.27) Jonathan Hermansson, 0–4 (32.38) Jakobsson (Fagerudd, Roest).

3. periode: 0–5 (43.41) Martin Grönberg (Henrik Knold, Håvard Salsten), 1–5 (47.43) Alex Dostie.

Utvisninger: Vålerenga 2 x 2 min., Sparta 3 x 2 min.

---