VIF tilbake på vinnersporet mot Ringerike: – Viser styrke

For etter en målløs 1. periode, der Ringerike hadde ti og VIF hadde elleve skudd på mål, fikk gjestene hull på byllen i 2. periode.

– Ringerike var bra i starten, og vi var ikke påskrudd i åpningen. Vi var misfornøyde etter de 20 første minuttene. Det var ikke i nærheten, sier Martin Røymark til Dagsavisen.

– Det var en svak start av oss, men vi kom mer inn i det mot slutten av perioden. I tillegg var keeperen vår klasse. Tobias holdt oss inne i første periode og reddet oss. Hadde de fått 1-0 der, hadde de fått skikkelig blod på tann, sier Jørgen Karterud.

Avgjorde i andre periode

Duoen fikk se sitt lag score tre ganger i den andre perioden og på langt nær avgjøre kampen. 47 sekunder ut i perioden sendte Alex Dostie gjestene i føringen i overtall. Etter klabb og babb i Ringerike-boksen havnet pucken på bladet til Dostie. Han hamret ballen i mål fra to meter.

2-0 sto det på tavla da Stian Solberg scoret ti minutter senere. VIFs nummer 72 fikk pucken ute til høyre og valgte like gjerne å skyte selv. Det forventet ikke Ringerike-keeperen, som måtte se pucken synge opp i nettaket.

Jørgen Karterud la på til 3-0 fire minutter senere. Ringerike angrep, men mistet pucken til VIF, som satte fart. Karterud gjorde alt selv da han gikk inn i Ringerike-sonen og skjøt fra fire-fem meter, mellom beina på keeper og i mål. 3-0 var også stillingen etter 40 av 60 minutter.

– Ganske trygge

– Vi tok over mer og mer jo lengre kampen gikk. Den andreperioden var sterk. Før siste periode følte vi oss ganske trygge på å vinne, men vi snakket om at vi ikke måtte senke oss, og at vi måtte bare fortsette, sier Røymark.

– Vi følte oss ganske trygge på 3-0, for vi slipper ikke inn mye mål. Det har vi vært gode på i hele år. Når vi leder, er det ingen panikk. Da er vi solide, noe vi var nå og, sier Karterud.

Og avgjorde, det gjorde de midtveis i 3. periode. Da Røymark selv la på til 4-0 etter 51 minutter, var poengene sikret. Det så ut som om pucken var nær en Ringerike-kølle sist, etter at Røymark slo den inn foran mål, men VIF-kapteinen ble likevel kreditert for scoringen.

– Da var det ganske kjørt for Ringerikes del, ja, sier målscoreren.

Manglet flere viktige brikker

Lagene scoret hvert sitt mål på tampen, som gjorde at det endte 5-1. Det tok av i hallen da Ringerike reduserte til 1-4 etter et praktangrep som ble avsluttet med et skudd fra Mikael Dokken som gikk rett opp i nettaket. Magnus Henriksen fikk æren av å score det siste målet i kampen fem sekunder før slutt. Han spilte vegg med Chris Torrissen og skjøt i nærmeste hjørnet. Dermed endte det 5-1.

– Det var ikke vår beste kamp, men tre poeng i banken var det viktigste. Vi snakket om at vi ikke kom helt opp på nivå, men det er ingen enkel kamp i Ringerike. De var gode, men vi gjorde jobben og det er det viktigste. De tre poengene her er like viktige som alle andre poeng. Det var en kamp vi ikke bare kunne hente tre poeng i, så det var en sterk seier, sier Karterud.

– En helt grei dag på jobb. Vi snakket før kampen om at vi måtte være tålmodig med spillet vårt, noe jeg synes vi var utover i kampen. Det var ingen voldsomt bra kamp, men nok til å vinne med fire mål. Det viser styrke, sier han.

– Vi hadde en del spillere ute og – Mark Auk, Linus Rosdahl, Gabriel Koch og Ropset var alle ute. Det er spillere som vanligvis har mye istid, så det var sterkt å vinne selv uten de fire, sier Røymark.

– Det viser at vi har en stor bredde i troppen, og at vi er lojale og solide til systemet. Da er det andre som stepper opp og leverer varene. Juniorene gjør det også knallbra og kriger og kjemper. En god lagseier. Det er kult å se at man ikke er avhengig av enkeltspillere, sier Karterud.

Sparta før pause

Nå venter Sparta Sarpsborg hjemme lørdag før lagene tar en liten juleferie. Neste kamp for VIF etter Sparta lørdag er Frisk Asker borte.

– Sparta hjemme blir en helt annen kamp enn torsdag. De er et veldig bra lag. Det blir en toppkamp. Sparta har vi slitt med de siste årene, de har mange gode spillere. Folk må kjenne sin besøkelsestid og komme på kamp. Det kommer mye folk og det blir bra stemning, og det er siste kamp før jul for vår del. Man må komme og nyte deilig stemning, sier Røymark, som spøker med at han burde hatt jobben som markedssjef.

– Det er forberedelser fredag morgen med video og trening. Det blir en veldig viktig kamp. Så kan det hende at det blir et lite julebord med gutta hvis vi vinner, men det får vi se på, sier Karterud lurt.

Om de første 24 kampene – 61 poeng og 2. plass, poenget bak Storhamar – sier Røymark avslutningsvis:

– Det har vært en veldig bra første halvdel av oss. Det kommer nok til å være jevnt helt inn. Vi har møtt Storhamar og Stavanger to ganger borte og bare en gang hjemme, så det blir viktig å vinne hjemmekampene. Vi har vært gode hjemme så langt denne sesongen, så vi skal ta de to på Jordal.

---

KAMPFAKTA

Ringerike – Vålerenga 1-5 (0-0, 0-3, 1-2)

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 0-1 (20.47) Alex Dostie (Mathis Olimb, Tommi Taimi), 0-2 (30.39) Stian Solberg (Andrew Jefferey Nielsen), 0-3 (34.43) Jørgen Karterud (Nielsen).

3. periode: 0-4 (50.59) Martin Røymark (Kalle Ekelund, Nielsen), 1-4 (55.16) Mikael Dokken (Jussi Tammela), 1-5 (59.55) Magnus Brekke Henriksen (Christian Torrissen, Sander Thoresen).

Utvisninger: Ringerike 4 x 2 min., Vålerenga 6 x 2 min.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen